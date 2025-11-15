F1: Στα 3,42 δισ. δολάρια η μέση αξία μιας ομάδας!

Η μέση αξία μιας ομάδας F1 ανέρχεται σε 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτό αναφέρει νέα έκθεση της εξειδικευμένης ιστοσελίδα Sportico, σημειώνοντας ότι είναι αυξημένη κατά 48% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Η μέση αξία μιας ομάδας της F1 ξεπέρασε το MLB (Μπέιζμπολ/2,82 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος και τώρα βρίσκεται πίσω μόνο από το NFL (Χόκεϊ/7,13 δισεκατομμύρια δολάρια) και το NBA (5,51 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με το Sportico.

Η Ferrari ηγείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενη από τη Mercedes (5,88 δισεκατομμύρια δολάρια) και τη McLaren (4,73 δισεκατομμύρια δολάρια). Η Mercedes και η McLaren μείωσαν το χάσμα από την κορυφή με τις αξίες τους να αυξάνονται κατά 49% και 78%, έναντι 34% για τη Ferrari.

Η Red Bull αποτιμάται στα 4,32 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της. Την έχει ξεπεράσει η McLaren, της οποίας η εκτιμώμενη αποτίμηση έχει αυξηθεί κατά 203% σε δύο χρόνια , η μεγαλύτερη αύξηση στην κατάταξη.

Συγκριτικά, η αποτίμηση της Red Bull έχει αυξηθεί κατά 79% την ίδια περίοδο. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Aston Martin με 3 δισεκατομμύρια δολάρια.