Σε συζητήσεις για σίκουελ κορυφαίας ταινίας ο Χάμιλτον

Ο Χάμιλτον μαζί με τον διάσημο παραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ, είναι σε συζητήσεις για τη δημιουργία δεύτερου μέρους της μεγάλης ταινίας που έσπασε τα ταμεία.

Η «F1: Η ΤΑΙΝΙΑ» μάλλον ήταν μόνο η αρχή. Ο παραγωγός του Χόλιγουντ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, αποκάλυψε ότι έχει ήδη κάνει τις πρώτες επαφές με τον Λιούις Χάμιλτον για να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας συνέχειας της ταινίας που έφερε τη Formula 1 στη μεγάλη οθόνη.

Η πρώτη ταινία, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025 και έχει αποφέρει περίπου 630 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, βάζοντας την ως μία από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές παραγωγές με θέμα τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μιλώντας στο Forbes, ο Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη αρχίσει ο διάλογος με τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν παραγωγός της πρώτης ταινίας:

«Συναντηθήκαμε με τον Λιούις πριν από μερικές εβδομάδες και αρχίσαμε να μιλάμε για ιδέες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Λονδίνο και προβάλλουμε την ταινία δύο φορές τη βραδιά. Κάθε φορά ρωτώ το κοινό πόσοι δεν την έχουν δει ακόμα και το 80% σηκώνουν χέρι. Οι υπόλοιποι την έχουν δει ξανά και ξανά. Είναι συγκινητικό, διασκεδαστικό και μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία στο σινεμά.

Αν πρόκειται να κάνεις μια ταινία για τη Formula 1, τότε πρέπει να την κάνεις πραγματικά. Αυτό ήθελε όλη η ομάδα. Οι ηθοποιοί εκπαιδεύτηκαν τέσσερις μήνες, ξεκινώντας από μονοθέσιο F4, μετά F2 και τελικά το δικό μας μονοθέσιο. Δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε χωρίς τη βοήθεια της ίδιας της Formula 1».