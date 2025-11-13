Οδηγήστε... hands free - Σε ποια μοντέλα Ford απολαμβάνετε άνετη οδήγηση

Η Ford ανακοίνωσε την επέκταση της διάθεσης της προηγμένης τεχνολογίας BlueCruise, δίνοντας πλέον πρόσβαση σε «hands-free, eyes on» οδήγηση σε χιλιάδες ακόμη οδηγούς που κινούνται σε αυτοκινητόδρομους.

Αφού έκανε ντεμπούτο στην Ευρώπη με τη νέα Mustang Mach-E, το BlueCruise θα ενσωματωθεί από την άνοιξη του 2026 σε τέσσερα επιπλέον μοντέλα: Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγοί Ford και Lincoln έχουν ήδη διανύσει πάνω από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας το σύστημα. Με την τεχνολογία να επεκτείνεται σε μεγαλύτερο εύρος μοντέλων, ακόμη περισσότεροι χρήστες θα μπορούν να ταξιδεύουν πιο ξεκούραστα και με υψηλή άνεση.

Το BlueCruise ήταν το πρώτο τέτοιου τύπου σύστημα που έλαβε ευρωπαϊκή έγκριση το 2023, με αρχική διάθεση στη Μ. Βρετανία. Σήμερα έχει εγκριθεί για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, καθιστώντας το το πιο εκτεταμένα διαθέσιμο hands-free σύστημα αυτοκινητόδρομου στην Ευρώπη. Οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, τις λεγόμενες Blue Zones.

Με αυτή την κάλυψη, κάποιος μπορεί να ταξιδέψει π.χ. από Στοκχόλμη έως Ρώμη, περνώντας από έξι χώρες και οδηγώντας hands-free για περίπου 25 ώρες σε μια διαδρομή άνω των 2.000 χιλιομέτρων.

Ο Torsten Wey, manager ADAS Features & Software της Ford στην Ευρώπη, δήλωσε: «Δεσμευόμαστε να φέρουμε τεχνολογίες αιχμής στα χέρια ακόμα περισσότερων οδηγών. Με το BlueCruise να είναι διαθέσιμο σε πέντε μοντέλα μας στην Ευρώπη, συμβάλουμε ώστε η hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους να καταστεί προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών». Πρόσθεσε επίσης: «Κάθε μοντέλο είναι μοναδικό, και η ομάδα των μηχανικών ADAS της Ford εργάζεται για την επέκταση του BlueCruise πέρα από τη Mustang Mach-E, ώστε να διασφαλιστεί μια ποιοτική hands-free εμπειρία οδήγησης στους αυτοκινητόδρομους, ανεξάρτητα από το όχημα το οποίο επιλέγει κάθε πελάτης».

Το BlueCruise εξελίσσει το υπάρχον Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) της Ford, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο τιμονιού, επιτάχυνσης, πέδησης, τοποθέτησης στη λωρίδα και απόστασης από το προπορευόμενο όχημα. Παρακολουθεί διαγραμμίσεις, όρια ταχύτητας και αλλαγές στην κυκλοφορία, ακόμη και σε περιβάλλοντα stop-and-go.

Σε εγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους (Blue Zones), ο οδηγός μπορεί να αφήσει τα χέρια από το τιμόνι, αρκεί να έχει συνεχώς στραμμένη την προσοχή στον δρόμο.

Πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία hands-free, το όχημα επιβεβαιώνει ότι:

* οι διαγραμμίσεις είναι καθαρές,

* ο οδηγός κοιτάζει τον δρόμο,

* πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις λειτουργίας.

Το σύστημα χρησιμοποιεί συνδυασμό ραντάρ και καμερών για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Μπροστινή κάμερα αναγνωρίζει λωρίδες και πινακίδες ταχύτητας, ενώ μια δεύτερη κάμερα, στραμμένη προς τον οδηγό, ελέγχει βλέμμα και θέση κεφαλιού, ακόμη και όταν φοράει γυαλιά ηλίου.

Το BlueCruise θα προσφέρεται σε επιλεγμένες εκδόσεις των Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV από την άνοιξη του 2026.