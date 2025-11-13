Volkswagen Group – Rivian: Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο τους (pics)

Έναν χρόνο ζωής συμπληρώνει η «Rivian and Volkswagen Group Technologies» (RV Tech), η κοινοπραξία που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από τον Όμιλο Volkswagen και τη Rivian.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την τεχνογνωσία της Rivian στα ηλεκτρικά οχήματα με τη βιομηχανική παρουσία του Volkswagen Group, την ευρωπαϊκή καινοτομία και το διεθνές κύρος των brands του Ομίλου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη προηγμένης zonal architecture και λογισμικού για τα μελλοντικά software-defined vehicles (SDV). Η εξέλιξη προχωρά με γοργούς ρυθμούς, ενώ οι πρώτες χειμερινές δοκιμές οχημάτων αναφοράς των Volkswagen, Audi και Scout έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για ένα κομβικό στάδιο πριν από την ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας στις πλατφόρμες του Ομίλου.

Η RV Tech έχει πλέον ξεπεράσει τους 1.500 μηχανικούς και συνεργάτες σε πέντε χώρες. Η πρόσφατη εγκατάσταση της έδρας στο Βερολίνο ενισχύει την επαφή με τα ευρωπαϊκά R&D κέντρα του Volkswagen Group. Η τεχνολογική βάση της Rivian συνδέεται έτσι με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ανάπτυξης, συνδυάζοντας την αμερικανική ταχύτητα εξέλιξης με την ευρωπαϊκή ακρίβεια και τεχνική μεθοδικότητα.

Η κοινοπραξία εργάζεται πάνω σε νέα ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, η οποία πλαισιώνεται από λειτουργικό λογισμικό για τις μελλοντικές πλατφόρμες της Volkswagen και της Rivian. Στα SDV, οι βασικές λειτουργίες του οχήματος συγκεντρώνονται σε ισχυρούς κεντρικούς υπολογιστές, που ανοίγουν τον δρόμο για προηγμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης και υψηλή συνδεσιμότητα.

Οι ενημερώσεις θα γίνονται πλήρως over-the-air, εξασφαλίζοντας ότι τα οχήματα παραμένουν διαρκώς ενημερωμένα χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Η τεχνολογία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα που θα χτιστούν στην πλατφόρμα SSP, με στόχο παραγωγής έως και 30 εκατ. οχημάτων παγκοσμίως για τον Όμιλο Volkswagen.

Παράλληλα, η Rivian θα ενσωματώσει την ίδια αρχιτεκτονική στα επόμενα μοντέλα της, R2, R3 και R3X, καθώς και στις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις των υφιστάμενων οχημάτων της.

Από τις αρχές του 2026, η RV Tech θα ξεκινήσει χειμερινές δοκιμές με οχήματα προ-παραγωγής των Volkswagen, Audi και Scout, αξιολογώντας τη νέα αρχιτεκτονική σε απαιτητικές συνθήκες. Οι προδιαγραφές του hardware και των ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν ήδη οριστικοποιηθεί από την άνοιξη του 2025.

Μεταξύ των οχημάτων εξέλιξης βρίσκεται και το Volkswagen ID. Every1, που εξελίσσεται στα τεχνικά κέντρα της RV Tech σε Palo Alto και Irvine. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει το πρώτο πλήρως software-defined Volkswagen, με λανσάρισμα προγραμματισμένο για το 2027. Το ID. Every1 θα εγκαινιάσει την SDV εποχή στα ηλεκτρικά entry-level της μάρκας, με ενσωμάτωση προηγμένων ψηφιακών λειτουργιών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, η κοινοπραξία συνεργάζεται με τις μάρκες του Ομίλου για τις τεχνικές προδιαγραφές των μελλοντικών μοντέλων της πλατφόρμας SSP, τα οποία αναμένονται προς το τέλος της δεκαετίας.

Η συνεργασία Volkswagen – Rivian αποτελεί κάτι περισσότερο από τεχνολογική ένωση. Είναι μια στρατηγική σύμπραξη δύο σχολών: της αμερικανικής κουλτούρας καινοτομίας και της ευρωπαϊκής μηχανολογικής παράδοσης.

Η RV Tech διαμορφώνει έναν νέο παγκόσμιο τρόπο ανάπτυξης οχημάτων: ευέλικτο, ενιαίο και απόλυτα ψηφιακό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ηλεκτρική κινητικότητα και για τα software-defined οχήματα που θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.