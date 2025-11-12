Πρεμιέρα για τη Mustang Mach-E GT California Special (pics)

Η Ford παρουσιάζει τη νέα Mustang Mach-E GT California Special, μια έκδοση που συνδυάζει τη θρυλική παράδοση της Mustang με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Πρόκειται για έναν φόρο τιμής στη διαχρονική σχέση του αμερικανικού μοντέλου με την κουλτούρα της Καλιφόρνιας, έναν τόπο που συμβολίζει την ελευθερία, την καινοτομία και τη χαρά της οδήγησης.

«Υπάρχει κάτι στο πνεύμα της Καλιφόρνια που ήταν πάντοτε δεμένο με τη Mustang. Και τώρα η Mach-E γίνεται ενεργό μέλος αυτής της οικογένειας», δήλωσε η Kristen Keenan, σχεδιάστρια χρωμάτων και υλικών της Ford.

Από το ’68 στο 2025

Η πρώτη California Special παρουσιάστηκε το 1968, έπειτα από αίτημα των αντιπροσώπων της Ford στην Καλιφόρνια, οι οποίοι ήθελαν μια ξεχωριστή έκδοση για να τιμήσουν τη συνεισφορά τους στις πωλήσεις του μοντέλου. Με τις χαρακτηριστικές κόκκινες και μαύρες λεπτομέρειες και τη σπορ εμφάνιση, κατασκευάστηκαν λίγο περισσότερα από 4.000 αντίτυπα και η έκδοση αυτή έγινε γρήγορα συλλεκτική.

Νέα εποχή, ίδια φιλοσοφία

Με την έλευση της έβδομης γενιάς της Mustang το 2024, η Ford αποφάσισε να ανανεώσει ριζικά το προφίλ της California Special. «Κάναμε κάποιες τολμηρές αλλαγές», εξηγεί ο Stefan Taylor, σχεδιαστής εξωτερικών επιφανειών της εταιρείας. «Δημιουργούμε κάτι νέο για την οικογένεια Mustang, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά της. Αναζητήσαμε νέους τρόπους να εκφράσουμε τα χρώματα και τα υλικά μέσα από μια σύγχρονη ματιά».

Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό μπλε Rave Blue, εμπνευσμένο από τα νερά του Ειρηνικού. «Με την Καλιφόρνια και την υπέροχη ακτογραμμή της, το μπλε ήταν μια φυσική επιλογή», λέει η Keenan. «Αναπτύξαμε ένα χρώμα που αλλάζει αποχρώσεις ανάλογα με το φως, από ανοιχτό έως βαθύ μπλε-βιολετί. Είναι ζωντανό και γεμάτο ενέργεια όπως και η ίδια η Καλιφόρνια».

Ηλεκτρική, αλλά 100% Mustang

Η Mustang Mach-E GT California Special μοιράζεται σχεδιαστικά στοιχεία με τη δίθυρη Mustang, αλλά χωρίς να την αντιγράφει. «Δεν θέλαμε να κάνουμε copy-paste», λέει ο Taylor. «Θέλαμε η Mach-E να τιμά το DNA της Mustang, αλλά να διατηρεί τη δική της ταυτότητα».

Στις λεπτομέρειες περιλαμβάνονται ζάντες 20 ιντσών βαμμένες σε γκρι, με γυαλιστερά μαύρα αεροδυναμικά καλύμματα και λογότυπα GT, καθώς και ένα φωτιζόμενο pony σε Rave Blue. Στο καπό υπάρχει ειδικό γραφικό εμπνευσμένο από την καλιφορνέζικη ακτογραμμή, ενώ η υπογραφή “California Special” εμφανίζεται με νέα, πιο μοντέρνα γραμματοσειρά.

Premium εσωτερικό με μπλε πινελιές

Στο εσωτερικό, τα σπορ καθίσματα υψηλών επιδόσεων είναι επενδυμένα με υλικά Navy Pier ActiveX και Miko, με μπλε και ασημί ραφές που τονίζουν τον premium χαρακτήρα. Η κεντρική κονσόλα και το τιμόνι φέρουν την ίδια επένδυση, ενώ τα πατάκια έχουν λεπτομέρειες που αντικατοπτρίζουν το μοτίβο των καθισμάτων.

Η Ford συνεχίζει να αντλεί ιδέες από την ίδια την κοινότητα των φανατικών φίλων της Mustang. Οι σχεδιαστές Keenan και Taylor, ιδιοκτήτες Mustang και οι δύο, συμμετέχουν τακτικά σε εκθέσεις και συναντήσεις ιδιοκτητών, αντλώντας έμπνευση από τον τρόπο που οι οδηγοί εξατομικεύουν τα αυτοκίνητά τους. Οι ζάντες Rave Blue της Mach-E California Special, για παράδειγμα, έχουν επιρροές από custom μοντέλα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στην Έκθεση SEMA του Λας Βέγκας.

Η νέα Mustang Mach-E GT California Special δεν είναι απλώς μια ειδική έκδοση. Είναι το σημείο συνάντησης ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της Mustang — ένα μοντέλο που φέρνει το θρυλικό πνεύμα της Καλιφόρνιας στον ηλεκτρικό δρόμο του αύριο.