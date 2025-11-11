EICMA 2025: Η Honda ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών

Η Honda Motor Europe Ltd. επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη θέση της ως ηγέτιδα όχι μόνο στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας των μοτοσυκλετών — χάρη στην παρουσίαση του V3R 900 E Compressor πρωτοτύπου και της πρώτης ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας της Honda, WN7 — αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των δραστηριοτήτων της.

Στην 82η έκθεση EICMA, η Honda βραβεύτηκε με το EICMA 2025 Sustainable Exhibitor Award, για τη βιώσιμη διαχείριση του εκθεσιακού της περιπτέρου [1].

Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που έλαβε εκ νέου τη διεθνή πιστοποίηση ISO 20121 από την TÜV NORD Italia, επιβεβαιώνοντας τη βιώσιμη διαχείριση της έκθεσης και τη δέσμευσή της για μείωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Η Honda Motor Europe Ltd. αναγνωρίστηκε για τη μεθοδολογική και επιστημονική προσέγγιση που ακολούθησε στον σχεδιασμό και την κατασκευή του περιπτέρου της, βασισμένη σε ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA), που επέτρεψε τη μέτρηση και τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου.

Πιστή στη δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η Honda σχεδίασε τον χώρο της στην EICMA 2025 ως ένα απτό δείγμα του οράματός της για ένα μέλλον χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σε συνεργασία με την EFGROUP, δημιουργήθηκε ένα περίπτερο που συνδυάζει αισθητική, λειτουργικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ιστορικές αξίες του brand.

Το περίπτερο της Honda – το μεγαλύτερο της έκθεσης, με πάνω από 3.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου – κατασκευάστηκε με υποστηρικτική δομή από ανακυκλωμένο αλουμίνιο (77,5%) και διακοσμητικά πάνελ MDF πολλαπλών στρώσεων (CARB P2).

Τα υφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την οπτική επικοινωνία είναι από τεχνικό πολυεστέρα πιστοποιημένο κατά το πρότυπο OEKO-TEX® Standard 100 [2], σχεδιασμένο για πολλαπλή χρήση, ενώ η αρθρωτή πλατφόρμα αποτελείται από ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιούμενα και εύκολα αποσπώμενα πάνελ. Όλα τα υλικά επιλέχθηκαν με γνώμονα τη διαχρονικότητα, την ελαφρότητα, την ευκολία μεταφοράς και συναρμολόγησης, ελαχιστοποιώντας το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, η μελέτη LCA ανέδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα: το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ανά διοργάνωση ανέρχεται σε 31,72 tCO₂eq, σημειώνοντας μείωση 97,2% σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο περίπτερο κατασκευασμένο με παραδοσιακά υλικά (όπως μοριοσανίδα, PVC ή κόλλες). Οι αρχικές εκπομπές, που ανέρχονταν σε 1.131,3 tCO₂eq, αντισταθμίζονται με την πάροδο του χρόνου μέσω της επαναχρησιμοποίησης των στοιχείων, εξασφαλίζοντας συνολική εξοικονόμηση περίπου 1.100 τόνων CO₂eq ανά διοργάνωση.

Πέρα από τη δραστική μείωση των εκπομπών, το έργο βελτιστοποιεί τη μεταφορά, μειώνει τα απόβλητα και ενισχύει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του περιπτέρου.

Ο William Armuzzi, General Manager της Honda Motor Europe Ltd. στην Ιταλία, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που λαμβάνουμε αυτή τη σημαντική διάκριση από το EICMA. Η βράβευση με το Sustainable Exhibitor Award αποτελεί χειροπιαστή επιβεβαίωση της δέσμευσης και της καθημερινής προσπάθειας της Honda να επιτύχει τον στόχο της ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050. Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν είναι προορισμός, αλλά ένα συνεχές ταξίδι που αγκαλιάζει κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας – από την παραγωγή έως την επικοινωνία και τα events. Το βραβείο αυτό αποτελεί επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε να καινοτομούμε υπεύθυνα, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πλανήτη.»

Με αυτή τη διάκριση, η Honda επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και υπεύθυνη κινητικότητα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το παγκόσμιο όραμα της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της EICMA 2025, η Honda παρουσίασε όχι μόνο σημαντικά νέα προϊόντα και παγκόσμιες πρεμιέρες, αλλά και ένα εκθεσιακό περίπτερο που αποτελεί πρότυπο ρεαλιστικής και επαναχρησιμοποιούμενης βιωσιμότητας, συνδυάζοντας καινοτομία, αποδοτικότητα και σεβασμό στο περιβάλλον.