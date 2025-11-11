Στους αιθέρες με τον Δημήτρη Κολιάκο: Όταν η υψηλή αδρεναλίνη συναντά τον αθλητισμό και το paratrike! (pics&vids)

Ο Δημήτρης Κολλιάκος πετά καθημερινά στους αιθέρες. Όχι με αεροπλάνο, αλλά κυρίως με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς. Τι είναι αυτό; Ούτε εμείς ξέραμε αλλά, μαζί με το Red Bull, ο ίδιος μάς έδειξε...

Υπάρχουν αθλήματα που δεν τα ξέρει ο πολύς κόσμος και δεν τα βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι και το paratrike και ποιος είναι πιο ειδικός από τον Red Bull αθλητή και παγκόσμιο πρωταθλητή paramotor (2021), Δημήτρη Κολλιάκο, στο να μας εξηγήσει ποια είναι η δική του καθημερινότητα. Στο paratrike, τα κυρίαρχα μέρη που αποτελούν το αεροσκάφος είναι 3. Τα φτερά ή αλλιώς πτέρυγα, ο σκελετός και το καρότσι μέσα στο οποίο κάθονται τα άτομα και στηρίζεται ο κινητήρας, και τέλος ο ίδιος ο κινητήρας που δίνει την αντίστοιχη ώθηση για την απογείωση του αεροσκάφους.

Ο Δημήτρης σε συνεργασία με το Red Bull μάς πήραν μαζί τους στον ουρανό, σε μία ανεπανάληπτη εμπειρία με paratrike. Μιλάμε για ένα άθλημα που μεγαλώνει ραγδαία τα τελευταία χρόνια και ξεκάθαρα, αν το δεις από κοντά, σου κόβεται η ανάσα.

Σίγουρα πάντως δεν κόβεται η ανάσα του Δημήτρη Κολλιάκου. Για αυτόν είναι μία ψυχοθεραπεία, όπως μας είπε ο ίδιος στη media day που διοργάνωσε το Red Bull για να τον γνωρίσουμε από κοντά και να ζήσουμε οι ίδιοι την εμπειρία αυτή. Αυτή είναι η καθημερινότητά του. Άλλοι επιπλέουν στο νερό, ο Δημήτρης μάς είπε πως το paramotor αλλά και το paratrike είναι «σαν να επιπλέεις στον αέρα».

Μιλάμε για έναν αθλητή 33 ετών, ο οποίος πετάει από τα 11 του. Ο Δημήτρης ειδικεύεται στην ακροβατική πτήση και το σλάλομ, ενώ έφερε στο άθλημα και το Backflip, κάτι που έκανε 4 ολόκληρα χρόνια για να το τελειοποιήσει. Όλα αυτά με καθημερινή προπόνηση.

Έτσι και εμείς πήγαμε στην Κόρινθο για να το ζήσουμε από κοντά. Ραντεβού το πρωί και εκεί να μας περιμένει ο Δημήτρης με ένα πλατύ και... ύπουλο χαμόγελο, σαν να μας λέει «καλώς ήρθατε στον κόσμο μου. Τώρα ετοιμαστείτε να φτάσει η αδρεναλίνη σας στα ύψη».

Έτσι και έγινε. Από τη μία να ηρεμείς υπερβολικά πολύ όταν βρίσκεσαι στον αέρα και βλέπεις το μαγικό τοπίο που έχει διαλέξει ο Red Bull αθλητής και από την άλλη να μην μπορείς να ηρεμήσεις πραγματικά. Η απογείωση είναι τρομερή, αρχίζει να ανεβαίνει η αδρεναλίνη και να νιώθεις ήδη αυτό που πρόκειται να ζήσεις.

«Εντάξει, το έχουμε; Όλα καλά; Αντέχεις;» ρώτησε. Η απάντηση προφανώς ήταν θετική και ζητήσαμε να μας κάνει και τα... κόλπα του. Και από εκεί που είναι όλα ήρεμα, ξεκινάς τις σβούρες στον αέρα. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει και καταλαβαίνεις απόλυτα γιατί αυτό το πράγμα είναι απλά τέλειο.

Άλλωστε, η τοποθεσία που έχει επιλέξει ο Δημήτρης είναι μαγική. «Η Ελλάδα είναι ο παράδεισος του αθλήματος, γιατί σε 10 λεπτά μπορείς να δεις τα πάντα. Από βουνό να πας σε θάλασσα. Να περάσεις πάνω από μία λίμνη ή από ένα ποτάμι. Και πολλές φορές υπάρχει και συνδυασμός αυτών». Έτσι και εμείς ήμασταν ψηλά και βλέπαμε τα πάντα. Από τη μία τη θάλασσα, από την άλλη τα βουνά˙ και νιώθεις «μικρός» μπροστά σε όλα αυτά.

Για τον Δημήτρη το να πετάει δεν είναι απλά ένα άθλημα. Είναι η ζωή του. Μπορεί να πάρει το paramotor του και να πάει βόλτα. Ποιος να μπλέκει στην κίνηση τώρα. Ανεβαίνεις, απογειώνεσαι και πας από το ένα μέρος στο άλλο. Ωστόσο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και, όπως μας τόνισε ο ίδιος, ποτέ ΔΕΝ πετάμε πάνω από κατοικημένη περιοχή. Είσαι στην Κόρινθο καλή ώρα; Σε μισή ωρίτσα έφτασες Θήβα και δεν το έχεις καταλάβει.

Μάλιστα, μιλάμε για ένα μέσο μεταφοράς ουσιαστικά, το οποίο μπορεί να αγοράσει κάποιος και με 5-6 χιλιάδες ευρώ και να το έχει μόνιμα στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου του, αν θέλει να πετάξει. «Είναι εύκολο να το μάθεις», μας είπε και πως χρειάζονται περίπου 30-60 μέρες όλες κι όλες για να μπορείς να πετάξεις και εσύ. Το εύκολο είναι να πετάς, το δύσκολο είναι η όλη προετοιμασία πριν.

Όποιος θέλει μπορεί επίσης να ζήσει αυτή την εμπειρία αρκεί να στείλει προσωπικό μήνυμα στον Δημήτρη Κολλιάκο (εδώ μπορείτε να δείτε το προφίλ του), ενώ η πτήση κοστίζει λίγο πάνω από 100 ευρώ για να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία ζωής.

