Ο Φερστάπεν παραδέχτηκε πως «έχασε» το πρωτάθλημα: «Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι»

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν το βάζει κάτω, αλλά αναγνωρίζει πλέον ότι η υπόθεση τίτλος έχει δυσκολέψει πάρα πολύ.

Παρότι εκκίνησε από το pit lane, ο Φερστάπεν έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Σάο Πάουλο και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ωστόσο η διαφορά των 49 βαθμών από τον Λάντο Νόρις, με μόλις τρία Grand Prix να απομένουν, τον αναγκάζει να αποδεχτεί ότι ένα πέμπτο συνεχόμενο πρωτάθλημα στη Formula 1 μάλλον απομακρύνεται.

«Ήταν μεγάλη έκπληξη που τερμάτισα τρίτος, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε όλη τη χρονιά δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Θα συνεχίσουμε όμως να πιέζουμε μέχρι το τέλος, με στόχο να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες γίνεται. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ.

Αυτό που εκτιμώ είναι ότι, παρά το πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ. Πάντα θέλουμε να βελτιωνόμαστε και δεν δεχόμαστε τη δεύτερη θέση», δήλωσε ο οδηγός της Red Bull, που βρίσκεται τρίτος στη βαθμολογία πίσω και από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έχει 25 βαθμούς περισσότερους.