Νόρις: «Αγνοώ όσους λένε βλακείες για εμένα»

Ο Λάντο Νόρις είναι πλέον το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών στην Formula 1, με τον Βρετανό πιλότο της ΜακΛάρεν να αγνοεί τους επικριτές του.

Αναλυτικά όσα είπε μετά τη νίκη του στο GP της Βραζιλίας:

«Δούλεψα σκληρά για τη νίκη. Πίεζα στο όριο. Ήταν ένας φοβερός αγώνας, είναι πολύ ωραία να κερδίζεις στη Βραζιλία. Είναι μια φοβερή πίστα, με φοβερούς οπαδούς. Ήταν ένα τέλειο αγωνιστικό τριήμερο.

Απλά αγνοείς όσους λένε βλακείες για εσένα. Επικεντρώνομαι στον εαυτό μου. Η ΜακΛάρεν έκανε τρομερή δουλειά, μου έδωσε ένα φοβερό μονοθέσιο. Πιέζουμε συνεχώς, κάθε τριήμερο κι εγώ εκτός των αγώνων κάνω το ίδιο.

Η επιβράβευση για τη δουλειά σου δεν έρχεται εύκολα. Για να είμαι ειλικρινής δεν πιστεύω πως ήμασταν η ταχύτερη ομάδα σήμερα. Χαίρομαι που πήρα τη νίκη».