Λάντο Νόρις είσαι… σχεδόν παγκόσμιος πρωταθλητής!

Ο Λάντο Νόρις πήρε τεράστια νίκη στην Βραζιλία και σχεδόν αγκάλιασε τον παγκόσμιο τίτλο! Δεύτερος ο φοβερός Αντονέλι, αδιανόητος αγώνας από τον Φερστάπεν που από τα πιτ τερμάτισε 3ος!

Ο Λάντο Νόρις... κατέκτησε την Βραζιλία και πάει φουλ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα! Ο Βρετανός οδηγός πήρε άνετα τη νίκη στο Grand Prix του Ιντερλάγκος και με αυτή την τεραστία επικράτησή του έκανε ακόμη ένα βήμα για να πάρει το πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο Νόρις ξεκίνησε από την Pole Position, έκανε καλή εκκίνηση και δεν χρειάστηκε να δει πίσω ξανά σε όλο τον αγώνα, παρά μόνο λίγο στην επανεκκίνηση με το SC μετά το συμβάν με τον Πιάστρι. Έτσι, ο 25χρονος οδηγός έφτασε τους 390 βαθμούς και είναι στο +24 από teammate του, ενώ ο Φερστάπεν ακολουθεί με 341 και είναι πιο πίσω στην διεκδίκηση

Στο να πάρει αυτή την άνετη επικράτηση βοήθησε ξεκάθαρα και το γεγονός πως ο Μαξ Φερστάπεν εκκίνησε τον αγώνα από τα πιτ στο GP του Σάο Πάουλο. Έτσι, ο Ολλανδός δεν κατάφερε να πιέσει τον οδηγό της McLaren, με τον 28χρονο να κάνει ωστόσο έναν αδιανόητο αγώνα και να τερματίζει 3ος!

Ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος που έκανε φοβερό αγώνα, με τον Κίμι Αντονέλι να είναι εξαιρετικός στην Βραζιλία και να ανεβαίνει στο βάθρο επίσης, παίρνοντας την 2η θέση σε ένα τρομερό για αυτόν Grand Prix. Έτσι, η Mercedes... πανηγυρίζει για τους πόντους για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, καθώς ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε στην 4η θέση και έδωσε επίσης αρκετούς βαθμούς στους Γερμανούς.

Όλα αυτά την ώρα που το Βραζιλιάνικο Grand Prix εξελίχτηκε σε... εφιάλτη για τον Όσκαρ Πιάστρι. Ένα αγωνιστικό συμβάν στην επανεκκίνηση του 6ου γύρου, μετά την έξοδο του Μπορτολέτο, έφεραν... χάος και μια σκληρή ποινή 10 δευτερολέπτων στον Αυστραλό οδηγό της McLaren, επειδή συγκρούστηκε με τον Αντονέλι και παράλληλα, «εκτροχίασε» τον Λεκλέρκ.

Ακόμη και έτσι, ο έτερος οδηγός της McLaren τερμάτισε στην 5η θέση, αλλά έμεινε πίσω στην μάχη του τίτλου, με τον teammate του να μοιάζει πλέον το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα.

Στο περιστατικό με τον Πιάστρι, όπως αναφέρθηκε την «πλήρωσε» και ο Σαρλ Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να εγκαταλείπει νωρίς, σε ακόμη ένα τρομερά κακό Grand Prix της Φεράρι, καθώς και ο Λιούις Χάμιλτον δεν τερμάτισε στην Βραζιλία.

Από εκεί και πέρα, στην 6η θέση τερμάτισε ο Όλιβερ Μπέρμαν, ενώ στις θέσεις 7-8 βρέθηκαν οι δύο RB με τους Λίαμ Λόσον και Άιζακ Χατζάρ αντίστοιχα. Την 10άδα ολοκλήρωσαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ (9ος) και Πιερ Γκασλί (10ος).

Βαθμολογία οδηγών

1) Νόρις 390

2) Πιάστρι 366

3) Φερστάπεν 341

4) Ράσελ 276

5) Λεκλέρκ 214

6) Χάμιλτον 148

7) Αντοτέλι 122

8) Άλμπον 73

9) Χούλκενμπεργκ 43

10) Χάτζαρ 43

11) Μπέρμαν 40

12) Αλόνσο 40

13) Σάινθ 38

14) Λόσον 36

15) Στρολ 32

16) Οκόν 30

17) Τσουνόντα 28

18) Γκασλί 22

19) Μπορτολέτο 19

20) Κολαπίντο 0

21) Ντούχαν 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

1) ΜακΛάρεν 756

2) Μερσέντες 398

3) Ρεντ Μπουλ 366

4) Φεράρι 362

5) Ουίλιαμς 111

6) Ρέισινγκ Μπουλς 82

7) Άστον Μάρτιν 72

8) Χάας 70

9) Σάουμπερ 62

10) Αλπίν 22