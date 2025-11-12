Δοκιμή: Nissan Qashqai 1.3 158PS Xtronic 4WD - Ο Αντσελότι... γιαπωνέζικα

Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δύο τύποι νικών. Αυτές που έρχονται με πάθος, φωνές, ιδρώτα (και… VAR καμιά φορά). Και οι άλλες, που έρχονται αθόρυβα. Με σύστημα, πειθαρχία και εμπιστοσύνη στη δουλειά.

Το νέο Nissan Qashqai ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Δεν παίζει για το θέαμα. Παίζει για το αποτέλεσμα. Και όπως ο Κάρλο Αντσελότι, ξέρει πώς να το παίρνει χωρίς να χρειάζεται να υψώσει τη φωνή του.

Το Qashqai είναι το best seller που δεν εφησυχάζει. Στην τελευταία του εκδοχή, η Nissan το άλλαξε εκεί που μετράει, στο μυαλό, όχι μόνο στην εμφάνιση. Η νέα μάσκα του μοιάζει με προπονητικό σχέδιο που έχει περάσει από σεμινάριο ακριβείας. Η τρισδιάστατη γρίλια, εμπνευσμένη από ιαπωνικά μοτίβα πανοπλίας, είναι γεμάτη λεπτομέρειες που μόνο από κοντά εκτιμάς. Τα λεπτά LED λειτουργούν σαν οι πλάγιοι μπακ που ανοίγουν το παιχνίδι χωρίς να το φωνάζουν.

Πίσω, η εικόνα είναι πιο κλειστή, πιο δεμένη. Δεν έχει τις υπερβολές που βλέπεις σε άλλα SUV. Τούτο, το ιαπωνικό, δεν κάνει show. Κρατά γραμμές όπως μια ομάδα που ξέρει να παίζει σύστημα και όχι φαντεζί ποδόσφαιρο. Η καμπίνα του, δε, μοιάζει με αποδυτήρια ομάδας που έχει μάθει να κερδίζει ήσυχα, πεντακάθαρα και χωρίς φλυαρίες.

Η ηχομόνωση είναι κορυφαία, τα νέα τζάμια πιο παχιά, το Active Noise Cancellation κάνει τη δουλειά του διακριτικά, ενώ οι επενδύσεις αλκαντάρα και το προσεγμένο ταμπλό αποπνέουν premium αύρα. Δεν κραυγάζουν πολυτέλεια, τη δείχνουν.

Η οθόνη των 12,3 ιντσών είναι ο... εγκέφαλος της άμυνας. Με το νέο λογισμικό Google Suite, όλα γίνονται με ακρίβεια. Και οι διακόπτες (ευτυχώς υπάρχουν ακόμα!) σου θυμίζουν ότι κάποια πράγματα, όπως το σωστό τάκλιν, δεν αντικαθίστανται με άγγιγμα οθόνης.

Πίσω, το Qashqai προσφέρει 504 λίτρα πορτμπαγκάζ, χώρος για όλα τα «υλικά» μιας τετραμελούς αποστολής (εεε οικογένειας ήθελα να πω).

Ο κινητήρας 1.3 DiG-T των 158 ίππων είναι το... εξάρι που κρατάει το ρυθμό. Δεν φωνάζει, δεν ξεφεύγει. Κρατά κατοχή, χτίζει παιχνίδι. Με 270 Nm ροπής, συνδυασμένα με το CVT Xtronic και mild hybrid 12V σύστημα, το Qashqai κινείται με σταθερότητα και ροή. Οι επτά προσομοιωμένες σχέσεις του D-Step έχουν εξαφανίσει το παλιό βουητό, σαν να έφυγαν οι παλιές αδυναμίες μιας ομάδας που ωρίμασε.

Το 0-100 km/h έρχεται σε 9,9 δευτερόλεπτα. Ok, δεν είναι χρόνος σπρίντερ, αλλά είναι χρόνος εμπιστοσύνης και το Qashqai παίζει το δικό του τέμπο με ακρίβεια.

Η άμυνα ζώνης: Ανάρτηση και τετρακίνηση

Εδώ βρίσκεται το τακτικό μεγαλείο του αυτοκινήτου. Η ανάρτηση (MacPherson μπροστά, πολλαπλών συνδέσμων πίσω). Απορροφά ό,τι περάσει, κρατά την πορεία καθαρή, και με τη βοήθεια της τετρακίνησης 4WD, δίνει στο Qashqai τη δυνατότητα να παίζει και εκτός έδρας, σε βρεγμένο δρόμο, χώμα, ή μια δύσκολη ανηφόρα.

Όχι, δεν πρόκειται για σκληροπυρηνική off-road διάταξη. Είναι σαν την έξτρα ταχύτητα που ενεργοποιείς όταν η ομάδα χρειάζεται πίεση ψηλά και η Nissan την έχει ρυθμίσει για πραγματικές συνθήκες ζωής.

Το Safety Shield έχει αναβαθμιστεί σε πλήρες προπονητικό επιτελείο. Οκτώ κάμερες, περισσότερα ραντάρ και νέες λειτουργίες που βλέπουν μπροστά σου, δίπλα σου και… γύρω σου. Το Around View Monitor με τρισδιάστατη απεικόνιση είναι σαν video ανάλυση από drone. Το Autonomous Emergency Braking, ο έξυπνος περιοριστής ταχύτητας και το σύστημα κόπωσης οδηγού λειτουργούν με ακρίβεια του ενός και μοναδικού Καρλέτο. Δεν κάνουν show, κάνουν τη δουλειά.

Η επίθεση: 158 ίπποι με πειθαρχία

Στην επιτάχυνση, το Qashqai δεν ουρλιάζει. Κρατάει τη γραμμή του, όπως η ομάδα που κερδίζει, στα τελευταία λεπτά ενός τελικού. Η ροπή έρχεται σταθερά, η αίσθηση στο πεντάλ είναι ελεγχόμενη και η συνολική απόδοση ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα σε άνεση και ανταπόκριση. Η CVT μετάδοση λειτουργεί σαν παίκτης που ξέρει πότε να κάνει την πάσα και πότε να κρατήσει τη μπάλα.

Ασύρματη φόρτιση, USB-C, ατμοσφαιρικός φωτισμός, αεραγωγοί πίσω, και όλα δεμένα με εκείνη την σιωπηλή ποιότητα που έχουν οι μεγάλες ομάδες όταν δεν χρειάζεται να αποδεικνύουν τίποτα. Η Nissan έχει χτίσει ένα SUV που ξέρει να λειτουργεί σαν σύνολο. Τίποτα δεν περισσεύει, τίποτα δεν λείπει.

Το Qashqai δεν είναι το πιο θεαματικό SUV. Είναι όμως το πιο ανθρώπινο. Ένα αυτοκίνητο που έχει μάθει να παίζει για τον οδηγό. Σαν τον... ήρωά μας, τον Κάρλο Αντσελότι, ξέρει πότε να πιέσει και πότε να διαχειριστεί. Ξέρει πότε να ρισκάρει και πότε να παγώσει το ματς. Στην εποχή των υπερβολών, το Qashqai παραμένει ο προπονητής της λογικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.332 cc, i4 Turbo ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο CVT ΜΕΤΑΔΟΣΗ 4WD ΑΝΑΡΤΗΣΗ MacPherson (Ε) / Πολλαπλών συνδέσμων (Π) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ) 4.425 / 1.848 / 1.625 mm ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.665 mm ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 504 lt ΙΣΧΥΣ 158 PS @ 5.500 rpm ΡΟΠΗ 270 Nm @ 1.800–3.750 rpm 0–100 km/h 9,9’’ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 9,6 lt/100 km (εργοστασιακή: 6,9 lt/100 km) ΤΙΜΗ 37.590 €

Το τελικό σφύριγμα

Στο τέλος κάθε διαδρομής, το Qashqai σε αφήνει με το ίδιο συναίσθημα που σου αφήνει ένας μεγάλος προπονητής μετά τη νίκη. Δεν έχει σημασία αν κέρδισες με 3-0 ή με 1-0. Σημασία έχει ότι ήσουν κυρίαρχος. Και ναι, το Nissan Qashqai είναι ο Αντσελότι των SUV. Δεν τρέχει πίσω από την εντύπωση, δεν φωνάζει για την αναγνώριση. Ξέρει ποιος είναι και αυτό του φτάνει.