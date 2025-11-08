Διάκριση για τη Hyundai

Η Hyundai Motor Europe βραβεύτηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης (Top Employer) για το 2025 στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της εταιρείας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου εργασίας, με εξαιρετικές πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα του Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα της Έρευνας Βέλτιστων Πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Η έρευνα καλύπτει έξι βασικούς τομείς που περιλαμβάνουν 20 ενότητες, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εργασιακό Περιβάλλον, η Απόκτηση Ταλέντων, η Μάθηση, η Ποικιλομορφία, η Ισότητα και η Ένταξη, καθώς και η Ευημερία των εργαζομένων.

«Η βράβευση “Top Employer” αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας εργασίας όπου οι άνθρωποι της ευρωπαϊκής μας έδρας μπορούν να ευδοκιμήσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν», δήλωσε ο Massimo Ruscio, Director People & Organization της Hyundai Motor Europe.

«Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία της Hyundai στην Ευρώπη. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στο μέλλον τους και να εξελίσσουμε συνεχώς τις πρακτικές μας, ώστε να δημιουργούμε το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο David Plink, CEO του Top Employers Institute, σχολίασε: «Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς – με τεχνολογικές εξελίξεις, οικονομικές μετατοπίσεις και κοινωνικούς μετασχηματισμούς – αποτελεί έμπνευση να βλέπουμε ανθρώπους και οργανισμούς να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις. Το πρόγραμμα Top Employers Certification αναδεικνύει εκείνους που θέτουν τα πρότυπα, προσφέροντας στρατηγικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού παγκόσμιας κλάσης και ενισχύοντας την ευημερία και την ανάπτυξη».

Με τη νέα αυτή διάκριση, η Hyundai Motor Europe ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως εργοδότης επιλογής στην Ευρώπη, παραμένοντας προσηλωμένη στην προώθηση της συμμετοχικότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των εργαζομένων της, των ανθρώπων που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας.

Το πρόγραμμα Top Employers έχει πιστοποιήσει περισσότερους από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες και πέντε ηπείρους, επιβραβεύοντας οργανισμούς που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο.