Πρώτο βήμα ο Νόρις, πήρε την pole ενόψει Sprint (vid)

Ο Βρετανός οδηγός δεν άφησε περιθώρια στις κατατακτήριες της Παρασκευής και έκοψε πρώτος το «νήμα», έχοντας τον Κίμι Αντονέλι στο πλάι του και τον Όσκαρ Πιάστρι πίσω του, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν συμβιβάστηκε με την 6η θέση, πίσω από τους Τζορτζ Ράσελ και Φερνάντο Αλόνσο. O Σαρλ Λεκλέρκ βγήκε εκτός πίστας στο SQ2 και... απέκλεισε τον Λιούις Χάμιλτον!

Δείτε τη σειρά εκκίνησης για το Sprint του GP της Βραζιλίας που θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας και εν συνεχεία θα γίνουν οι κατατακτήριες για τον αγώνα (9/11, 19:00):



Κολαπίντο, Λόουσον, Τσουνόντα, Οκόν και Σάινθ δεν κατάφεραν να προκριθούν από το πρώτο SQ, ενώ στη συνέχεια βίωσε το ίδιο ο Χάμιλτον που προσπάθησε να μπει στην πρώτη δεκάδα, όμως ένα «τετακέ» του Λεκλέρκ στην εκπνοή του SQ2 σήκωσε τις κίτρινες σημαίες.

Μαζί με τον Βρετανό δεν συνέχισαν οι Άλμπον, Γκασλί, Μπέρμαν, ενώ ο Μπορτολέτο έμεινε 14ος στο ντεμπούτο του στο Ιντερλάγκος. Η μάχη για την pole position ήταν ενδιαφέρουσα, με τον Αλόνσο και τον Στρολ να βγάζουν πολύ καλές αποδόσεις για την Aston Martin.

Ο Νόρις έκανε τον καλύτερο χρόνο και ο Αντονέλι μπήκε... σφήνα, καθώς ο Πιάστρι κατετάγη τρίτος. Ο Φερστάπεν που βρίσκεται στο -36 από την κορυφή στο πρωτάθλημα των οδηγών, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του όπως θα επιθυμούσε παρά τον καλύτερο χρόνο στο πρώτο sector.

