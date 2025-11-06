Το Sprint επιστρέφει στο «GP» της Βραζιλίας

Η Formula 1 επιστρέφει στη δράση με το GP της Βραζιλίας. Αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 16:30 ώρα Ελλάδας, το Σάο Πάουλο ανοίγει τις «πύλες» του με το FP1 και στις 20:30 το ημερήσιο μενού κλείνει με το Sprint Qualifying.
Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 16:00, το πρόγραμμα ανοίγει με τον Sprint Race και στις 20:00 αρχίζουν οι κατατακτήριες δομικές για τον αγώνα της Κυριακής (9/11, 19:00).
Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Λάντο Νόρις προηγείται με 357 πόντους, στο +1 από τον teamate του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι και στο +36 από τον Μαξ Φερστάπεν.
Μετά τη Βραζιλία ακολουθούν τα Grand Prix στο Λας Βέγκας (20-22 Νοεμβρίου), στο Κατάρ (28-30 Νοεμβρίου) και η «αυλαία» πέφτει στο Άμπου Ντάμπι (5-7 Δεκεμβρίου).