Το Sprint επιστρέφει στο «GP» της Βραζιλίας

Τέσσερις αγώνες απομένουν για το πέσιμο της... καρό σημαίας στην τρέχουσα σεζόν και τα βλέμματα στρέφονται στο Σάο Πάουλο, όπου το πρόγραμμα εμπεριέχει και Sprint Race, δίνοντας παραπάνω ενδιαφέρον στην κούρσα του τίτλου.

Η Formula 1 επιστρέφει στη δράση με το GP της Βραζιλίας. Αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 16:30 ώρα Ελλάδας, το Σάο Πάουλο ανοίγει τις «πύλες» του με το FP1 και στις 20:30 το ημερήσιο μενού κλείνει με το Sprint Qualifying.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 16:00, το πρόγραμμα ανοίγει με τον Sprint Race και στις 20:00 αρχίζουν οι κατατακτήριες δομικές για τον αγώνα της Κυριακής (9/11, 19:00).

Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Λάντο Νόρις προηγείται με 357 πόντους, στο +1 από τον teamate του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι και στο +36 από τον Μαξ Φερστάπεν.

Μετά τη Βραζιλία ακολουθούν τα Grand Prix στο Λας Βέγκας (20-22 Νοεμβρίου), στο Κατάρ (28-30 Νοεμβρίου) και η «αυλαία» πέφτει στο Άμπου Ντάμπι (5-7 Δεκεμβρίου).