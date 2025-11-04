Skoda Kamiq: Τώρα πιο προσιτό από ποτέ

Με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας, η Skoda γιορτάζει μία κορυφαία επέτειο με μια προνομιακή εμπορική πρόταση για το Kamiq, το compact SUV που έχει κατακτήσει το ελληνικό κοινό χάρη στην ευρυχωρία, την τεχνολογία και την πρακτικότητα του.

Στο πλαίσιο αυτό, το Kamiq διατίθεται:

• Από 20.950€ ή

• με 130€ τον μήνα και 0% επιτόκιο*

Με το Kamiq, η Skoda παραμένει πιστή στη στρατηγική της για σύγχρονη, ασφαλή και ποιοτική κινητικότητα, διατηρώντας παράλληλα την προσιτή πρόσβαση για τον καταναλωτή.

Σχεδίαση & ευρυχωρία χωρίς συμβιβασμούς

Το Skoda Kamiq συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση με δυναμικές γραμμές και «τολμηρές ακμές» που το καθιστούν ξεχωριστό στον χώρο των compact SUV. Στο εσωτερικό, η εργονομία είναι μοναδική, αφού το Kamiq δίνει έμφαση στην άνεση και τις πρακτικές λύσεις. Παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις (μήκος περίπου 4.249 mm και πλάτος 1.988 mm), το Kamiq προσφέρει εντυπωσιακή άνεση για την κατηγορία του, τόσο στους εμπρός όσο και στους πίσω επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα περίπου 400 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως τα 1.395 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Το Kamiq καταφέρνει να συνδυάσει το στιλ και την πρακτικότητα: η εξωτερική του εμφάνιση αποπνέει δυναμισμό χωρίς υπερβολές, ενώ το εσωτερικό του είναι πραγματικά ευρύχωρο και λειτουργικό για οικογενειακή χρήση και καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

Τεχνολογία & Απόδοση με έμφαση στην ασφάλεια

Το Skoda Kamiq προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, με συστήματα όπως Travel Assist, Lane Assist και Front Assist, καθώς και έως εννέα αερόσακους. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι προηγμένες επιλογές συνδεσιμότητας — μεταξύ των οποίων και Phone Box με ασύρματη φόρτιση — υποστηρίζουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης. Ο αποδοτικός κινητήρας 1.0 TSI εξασφαλίζει ισορροπία επιδόσεων και οικονομίας, με κατανάλωση από 5,4–5,6 l/100 km και εκπομπές CO₂ από 122–126 g/km.

Επετειακή δυνατότητα απόκτησης

Η επετειακή εμπορική πρόταση για τα 130 χρόνια της Skoda καθιστά την απόκτηση του Skoda Kamiq πιο προσιτή από ποτέ, με τιμή από 20.950€ ή 130€/μήνα και 0% επιτόκιο*.