Το Renault 4 E-Tech Electric φιναλίστ για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»!

Το Renault 4 E-Tech Electric συγκαταλέγεται στους επτά φιναλίστ για το βραβείο Car of the Year 2026.

Η επιτροπή, που αποτελείται από 57 δημοσιογράφους από 23 ευρωπαϊκές χώρες, αξιολόγησε 35 μοντέλα προτού αναδείξει την τελική επτάδα. Ο νικητής θα διαδεχθεί τα Renault Scenic E-Tech Electric (νικητής 2024) και Renault 5 E-Tech Electric / Alpine A290 (νικητές 2025).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Πέντε συνεχόμενες χρονιές στις κορυφαίες θέσεις

Η παρουσία της Renault στους φιναλίστ για 5η συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη συνέπεια και τη δύναμη της στρατηγικής της, όπως αυτή αποτυπώνεται στη γκάμας της:

2022: Mégane E-Tech Electric

2023: Austral E-Tech Full Hybrid

2024: Scenic E-Tech Electric (νικητής)

2025: Renault 5 E-Tech Electric (νικητής μαζί με το Alpine A290)

2026: Renault 4 E-Tech Electric

Η πιο ευέλικτη compact ηλεκτρική πρόταση της κατηγορίας

Αντλώντας έμπνευση από το DNA του εμβληματικού Renault 4, το νέο Renault 4 E-Tech Electric επαναπροσδιορίζει τον χαρακτήρα του compact SUV, ως ένα ευέλικτο, αμιγώς ηλεκτρικό και πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο.

Με ρετρό-φουτουριστικό σχεδιασμό και χαρακτήρα «voiture à vivre», είναι έτοιμο για καθημερινές διαδρομές, μικρές ή μεγάλες περιπέτειες.

Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό του προσφέρει μήκος φόρτωσης 2,20 μ. και χώρο αποσκευών 420 λίτρων, ενώ το κατώφλι φόρτωσης στα μόλις 61 cm (10 cm χαμηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας) αποτελεί ρεκόρ.

Το Renault 4 E-Tech Electric εξοπλίζεται, επίσης, με το σύστημα Extended Grip και ικανότητα ρυμούλκησης 750 kg, εξασφαλίζοντας άνετη και ασφαλή οδήγηση σε κάθε είδους δρόμο.

Τεχνολογία αιχμής και ψηφιακή εμπειρία νέας γενιάς

Το Renault 4 E-Tech Electric είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με Google built-in, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 100 εφαρμογές και υπηρεσίες, καθώς και τον Reno, τον επίσημο ψηφιακό βοηθό της Renault που βασίζεται στο ChatGPT.

Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν το Renault 4 E-Tech Electric το ιδανικό ηλεκτρικό compact μοντέλο μιας νέας εποχής.

Δύο εκδόσεις – Δύο προτάσεις αυτονομίας

Το νέο μοντέλο διατίθεται με δύο συνδυασμούς κινητήρα και μπαταρίας:

Urban Range: 90 kW κινητήρας, μπαταρία 40 kWh, αυτονομία έως 308 km

Comfort Range: 110 kW κινητήρας, μπαταρία 52 kWh, αυτονομία έως 409 km

Η παραγωγή του Renault 4 E-Tech Electric πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία:

το όχημα στο Maubeuge, ο κινητήρας στο Cléon, το πακέτο μπαταρίας στο Ruitz, ενώ οι ίδιες οι μπαταρίες παράγονται στη Gigafactory του Douai.

Το Renault 4 E-Tech Electric ανάμεσα στους κορυφαίους

Μαζί με το Renault 4 E-Tech Electric, στους φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2026» περιλαμβάνονται και άλλα κορυφαία νέα μοντέλα της αγοράς, γεγονός που αναδεικνύει την εκτίμηση και την απήχηση που έχει ήδη το νέο ηλεκτρικό Renault.

Εδώ και περισσότερο από δώδεκα χρόνια, η Renault εργάζεται με συνέπεια για να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.

Μετά τα Mégane E-Tech Electric και Scenic E-Tech Electric στην κατηγορία C, η γκάμα επεκτάθηκε στην κατηγορία B με το Renault 5 E-Tech Electric (2024) και το Renault 4 E-Tech Electric (2025), ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η Twingo E-Tech Electric, ένα αμιγώς ηλεκτρικό city car χωρίς συμβιβασμούς, που θα ολοκληρώσει την ηλεκτρική γκάμα της Renault.