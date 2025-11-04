DFSK Black Friday: Το DFSK 500 με όφελος 2.900 ευρώ

Το DFSK 500 είναι ένα νεανικό C-SUV με μήκος 4,38 m, άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές και πλούσιο εξοπλισμό. Με κινητήρα βενζίνης 1.500 cc και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δίνει τη λύση σε όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και άνετο οικογενειακό αυτοκίνητο σε τιμή η οποία πλέον είναι... προκλητικά χαμηλή.
Για αυτή τη Black Friday, η DFSK Hellasπροχωρά σε μείωση τιμής του πιο προσιτού μοντέλου της κατά 2.900 € σε κάθε έκδοση! Το DFSK 500 Comfort διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει multimedia οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, ζάντες 17” κ.ά., και μπορεί να γίνει δικό σας με 18.900 € – για όλο τον Νοέμβριο.
Ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό για ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης προσφέρει το DFSK 500 Premium, με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικό χειρόφρενο, θερμαινόμενους καθρέφτες κ.ά.και τιμή προσφοράς 21.300 € .Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα, όπως συμβαίνει σε κάθε μοντέλο της DFSK.