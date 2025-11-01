Η Φεράρι πιθανός προορισμός για τον Ράσελ, αν αποχωρήσουν Χάμιλτον ή Λεκλέρκ

Η Φεράρι είναι πιθανός προορισμός για τον Τζορτζ Ράσελ, όπως αναφέρει το PlanetF1, στην περίπτωση που αποχωρήσει ένας εκ των Χάμιλτον ή Λεκλέρκ.

Η είδηση έρχεται έπειτα από αναφορά μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η ομάδα έχει αποφασίσει να μην προσφέρει στον Χάμιλτον ανανέωση όταν λήξει το τρέχον συμβόλαιό του.

Η Mercedes ανακοίνωσε όμως, τον περασμένο μήνα ότι ο Ράσελ και ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα παραμείνουν με την ομάδα για τη σεζόν F1 2026, βάζοντας τέλος σε μήνες εικασιών σχετικά με το μέλλον του Βρετανού οδηγού.

Η ομάδα είχε συνδεθεί έντονα με πιθανή μεταγραφή του Μαξ Φερστάπεν, του οδηγού της Red Bull και τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, πριν από τη θερινή διακοπή της φετινής χρονιάς, με τον Βρετανό οδηγό να «εκτιμάται ιδιαίτερα» από τα υψηλόβαθμα στελέχη της Φεράρι.