H Nissan στο Japan Mobility Show 2025: το μέλλον με Elgrand, Patrol και Ariya (pics)

Με επιβλητική παρουσία στο Japan Mobility Show 2025, η Nissan παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο όραμα για το μέλλον της αυτοκίνησης, συνδυάζοντας την ιαπωνική παράδοση με τεχνολογία αιχμής.

Στο προσκήνιο βρέθηκαν τρία μοντέλα-ορόσημα: το ολοκαίνουργιο Elgrand, η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Patrol στην εγχώρια αγορά και το ανανεωμένο Ariya, που σηματοδοτούν την έναρξη της νέας εποχής.

Μέσα από το πρόγραμμα Re:Nissan, η εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη φιλοσοφία της γύρω από τη βιώσιμη κινητικότητα, με νέα ηλεκτρικά μοντέλα, υβριδικές τεχνολογίες και πιο «έξυπνα» οχήματα. Στόχος, η ενίσχυση της παρουσίας της στη ιαπωνική αγορά, αλλά και η διαμόρφωση μιας πιο συνδεδεμένης, ασφαλούς και απολαυστικής οδηγικής εμπειρίας.

Το νέο Elgrand, το Patrol που κάνει ντεμπούτο στην Ιαπωνία και το ανανεωμένο Ariya εντάσσονται σε μια νέα γενιά μοντέλων όπως τα LEAF, Roox Kei και Skyline MY26, που εκφράζουν το DNA της Nissan: τεχνολογία, ποιότητα και συναίσθημα.

Το νέο Elgrand: τεχνολογία e-POWER, πολυτέλεια και άνεση

Από το 1997, το Elgrand αποτελεί σημείο αναφοράς στα premium minivans της Ιαπωνίας. Η τέταρτη γενιά του ανεβάζει τον πήχη ψηλότερα, ενσωματώνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας e-POWER και e-4ORCE τετρακίνησης. Το μοντέλο θα λανσαριστεί το καλοκαίρι του 2026, προσφέροντας πιο αθόρυβη, αποδοτική και δυναμική οδήγηση.

Ο σχεδιασμός του ακολουθεί τη φιλοσοφία “Timeless Japanese Futurism”, συνδυάζοντας την ιαπωνική αισθητική με μοντέρνες γραμμές. Η εμπρός μάσκα με μοτίβο Kumiko, τα φωτιστικά σώματα που «αγκαλιάζουν» το αμάξωμα και οι χρωματισμοί Fuji Dawn και Shigoku δημιουργούν μια ξεχωριστή ταυτότητα δρόμου.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα θυμίζει executive lounge: καθίσματα Zero Gravity, δερμάτινες επενδύσεις TailorFit™, λεπτομέρειες από ξύλο και μοτίβα Kumiko στις πόρτες, συνδυασμένα με δύο οθόνες 14,3 ιντσών και premium ήχο Bose® 22 ηχείων. Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται με φωτισμό 64 χρωμάτων και κορυφαία ηχομόνωση.

Η τεχνολογία e-4ORCE διανέμει με ακρίβεια τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, βελτιώνοντας την πρόσφυση και τη σταθερότητα. Το σύστημα Intelligent Dynamic Suspension μειώνει την κλίση του αμαξώματος, ενώ το νέο ProPILOT επιτρέπει ημιαυτόνομη οδήγηση έως 50 km/h και το ProPILOT 2.0 πλήρη hands-free λειτουργία σε αυτοκινητόδρομους.

Nissan Patrol: η επιστροφή ενός θρύλου

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, το εμβληματικό Patrol επιστρέφει στην ιαπωνική αγορά στις αρχές του 2027. Με κύρος, δύναμη και εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης, το νέο Patrol επαναφέρει το όνομα που ταυτίστηκε με την αντοχή και την περιπέτεια.

Πιο σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και πολυτελές από ποτέ, το νέο SUV ενσωματώνει πλήρως το πνεύμα “heartbeat model” της Nissan, ένα όχημα που συνδυάζει κορυφαία ικανότητα εκτός δρόμου με άνεση και ασφάλεια εντός πόλης.

Ariya MY25: πιο συνδεδεμένο και εκλεπτυσμένο

Το ανανεωμένο Ariya κάνει την εμφάνισή του στην Ιαπωνία μέσα στο 2025, με φρέσκο σχεδιασμό, νέα ανάρτηση και πιο εξελιγμένο ψηφιακό περιβάλλον. Ενσωματώνει πλήρως τις υπηρεσίες Google, διαθέτει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) και εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα άνεσης και συνδεσιμότητας.

Το ηλεκτρικό crossover συνεχίζει να εκφράζει το όραμα της Nissan για έξυπνη κινητικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη, ακολουθώντας το μονοπάτι που χάραξε το νέο LEAF.

Με την παρουσία της στο Japan Mobility Show 2025, η Nissan επιβεβαιώνει πως παραμένει πρωτοπόρος: τεχνολογικά, σχεδιαστικά και φιλοσοφικά. Από το Elgrand της πολυτέλειας, στο Patrol της περιπέτειας και το Ariya της ηλεκτρικής επανάστασης, η μάρκα δείχνει πως το μέλλον της ιαπωνικής αυτοκίνησης έχει ήδη αρχίσει και το οδηγεί εκείνη.