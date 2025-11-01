Η Mercedes που μπορείς να αποκτήσεις με 300 ευρώ το μήνα

Η Mercedes-Benz καθιστά πιο προσιτή την απόκτηση ενός από τα δημοφιλέστερα compact SUV της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας τη GLA 200 Progressive με όφελος που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Welcome, δίνεται δυνατότητα απόκτησης με 299€ τον μήνα.

Η GLA 200 συνδυάζει προσιτή πολυτέλεια με δυναμική σχεδίαση, άνεση, ασφάλεια και την τεχνολογία που χαρακτηρίζει κάθε Mercedes-Benz. Το σύγχρονο design συναντά ένα πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και το σύστημα πολυμέσων MBUX με φωνητικές εντολές «Hey Mercedes», ώστε κάθε διαδρομή, μέσα ή έξω από την πόλη, να μετατρέπεται σε εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.3 λίτρων αποδίδει 163 ίππους, συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και προσφέρει ζωηρές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης φροντίζουν για κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, όπως αναμένεται από ένα μοντέλο με το αστέρι στο καπό.

Με την τελική τιμή στα 44.990€ (για περιορισμένο χρονικό διάστημα), η GLA αποτελεί ελκυστική πρόταση για όσους αναζητούν luxury SUV που αναβαθμίζει την καθημερινότητα.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome με δόση 299€/μήνα κάνει την απόκτηση της Mercedes-Benz GLA 200 πιο προσιτή, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές αποπληρωμής, ονομαστικό επιτόκιο 6,9% και δυνατότητα εξατομίκευσης. Προβλέπεται επίσης επέκταση χρηματοδότησης για την τελευταία δόση (balloon) για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία.

Παράδειγμα χρηματοδότησης για GLA 200

• Προκαταβολή: 16.230€

• Χρηματοδοτούμενο ποσό: 28.760€

• Συνολική διάρκεια δανείου: 61 μήνες

• 60 δόσεις των 299€ + 1 δόση 20.246€ τον 61ο μήνα

• Διαχειριστικά έξοδα: 280€

• Ονομαστικό επιτόκιο: 6,9% πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75

• ΣΕΠΠΕ 8,05%

• Συνολικό ποσό καταβολής: 54.696€