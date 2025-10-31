Πιλότος πρωταθλήτριας ομάδας φεύγει για τα IndyCar - Ποιος είναι...

Το μέλλον του Γιούκι Τσουνόντα στη Formula 1 παραμένει αβέβαιο και νέες φήμες υποστηρίζουν πως ο Ιάπωνας οδηγός ενδέχεται να μετακινηθεί στα IndyCar, εφόσον η Red Bull αποφασίσει να μην τον διατηρήσει στο ρόστερ της για το 2026.

Η Red Bull δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν ο Τσουνόντα θα παραμείνει στην κύρια ομάδα, αν θα επιστρέψει στη Racing Bulls ή αν θα χάσει εντελώς τη θέση του. Με τη Honda να μεταφέρει την υποστήριξή της στην Aston Martin από το 2026, οι φήμες για εναλλακτικούς προορισμούς πληθαίνουν.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Ζακ Βιλνέβ δήλωσε στο Sky UK πως θεωρεί ότι ο χρόνος του Τσουνόντα στη Formula 1 «τελειώνει»: «Είναι ακόμη πολύ πίσω από τον ομόσταβλό του», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν προσφέρει τίποτα, ούτε σε ρυθμό, ούτε σε βαθμούς, ούτε στο να βοηθά τον Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα. Έχει αρκετή εμπειρία, έχουμε ήδη δει τα καλύτερά του. Είναι σε πτωτική πορεία, κι όμως φαίνεται να τον προστατεύουν υπερβολικά για κάποιο λόγο».

Αυτή η «προστασία» ίσως συνδέεται με τη Honda, η οποία στηρίζει την καριέρα του Τσουνόντα από τα πρώτα του βήματα και πιθανότατα επιθυμεί να τον διατηρήσει στο αγωνιστικό της οικοσύστημα. Σύμφωνα με τον ειδικό των IndyCar Τόνι Ντόνοχιου, ο Τσουνόντα έχει προκύψει ως υποψήφιος για θέση σε μονοθέσιο της Dale Coyne Racing με κινητήρα Honda.

«Υπάρχουν φήμες ότι ο Γιούκι Τσουνόντα μπορεί να βρεθεί στο Νο 19 της Dale Coyne Racing με τη στήριξη της Honda για το 2026», δήλωσε ο Ντόνοχιου στο podcast Unverified. «Πιστεύω πως θα μάθουμε την επόμενη εβδομάδα και δεν θεωρώ ότι θα επιστρέψει στην Formula 1».

Παλαιότερα, κάποιοι παρατηρητές είχαν συνδέσει τον Τσουνόντα με την Alpine, η οποία τεχνικά εξακολουθεί να έχει κενή θέση για το 2026. Ωστόσο, αυτή φαίνεται πλέον να προορίζεται για τον Φράνκο Κολαπίντο, του οποίου η ανανέωση αναμένεται να ανακοινωθεί στο επερχόμενο Grand Prix της Βραζιλίας.

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 Χουάν Πάμπλο Μοντόγια πρότεινε πρόσφατα πως μια μετακίνηση εκτός F1 ίσως να είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή για τον Τσουνόντα: «Το να πάει στην Alpine θα ήταν μια παράξενη ανατροπή που θα εξέπληττε τους πάντες», είπε. «Αλλά αν μείνει εκτός, τότε ή θα γίνει δοκιμαστής ή θα πρέπει να βρει κάτι άλλο να κάνει και να ξεχάσει τη Formula 1».