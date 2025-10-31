Σενάριο που ανάβει... φωτιές: Πότε τελειώνει τον Χάμιλτον η Ferrari - Ποιος μπορεί να τον αντικαταστήσει 

Το μέλλον του Λιούις Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari ίσως έχει ήδη κριθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εντάχθηκε στη ιταλική ομάδα, μέσα σε μεγάλες προσδοκίες. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα στο παρασκήνιο έχει αρχίσει να αλλάζει.

Το τρέχον συμβόλαιό του λήγει στο τέλος του 2026, όμως κάποιες πηγές υποστηρίζουν πως η Ferrari δεν προτίθεται να προσφέρει νέα συμφωνία πέραν αυτής της ημερομηνίας, εκτός εάν ο 40χρονος δείξει σαφή βελτίωση στην απόδοσή του.

Σύμφωνα με το Spotrac, ο Χάμιλτον αμείβεται με περίπου 60 εκατ. δολάρια τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν 120 εκατ. δολάρια για δύο σεζόν. Αν και τα ακριβή ποσά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, το μέγεθος του συμβολαίου υπογραμμίζει το μέγεθος της επένδυσης που έκανε η Ferrari σε εκείνον.

Όπως μετέδωσε το ESPN, η ιταλική ομάδα δεν θα προσφέρει νέο συμβόλαιο όταν λήξει στο τέλος του 2026, εκτός αν ο Βρετανός παρουσιάσει θεαματική αγωνιστική ανάκαμψη. Αν και οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν αυτή την πρόβλεψη «πρόωρη», το χάσμα ανάμεσα στον οδηγό και την ομάδα είναι εμφανές εδώ και μήνες.

Κάτι δεν έχει «κουμπώσει» ανάμεσα στον Χάμιλτον και την ομάδα φέτος, με τον ίδιο να παραμένει χωρίς βάθρο και σε χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Η διοίκηση της Ferrari ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο μονοθέσιο του 2026, ένα project που, σύμφωνα με αναλυτές, θα καθορίσει αν ο Χάμιλτον θα ανανεώσει ή αν η ομάδα στραφεί σε νέο αίμα.

Ποιος μπορεί να τον αντικαταστήσει

Νεότερα ταλέντα, όπως ο Ολιβερ Μπερμαν, φέρονται να εξετάζονται ως μακροπρόθεσμοι διάδοχοι. Ο Μπέρμαν εξασφάλισε την τέταρτη θέση στο Grand Prix του Μεξικού, ισοφαρίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της Haas στη Formula 1.

Πριν το Grand Prix της Μόντσα τον Σεπτέμβριο, είχε δηλώσει: «Φυσικά, αυτός είναι ο στόχος της ζωής μου. Το ένιωσα λίγο πέρσι όταν πήρα την ευκαιρία και αυτό με παρακινεί να το πετύχω μια μέρα. Υπάρχουν όμως πολλά βήματα ενδιάμεσα και προς το παρόν η καριέρα μου είναι στη Haas. Πρέπει πρώτα να αποδείξω ότι μπορώ να οδηγήσω για κορυφαία ομάδα μέσα από πιο σταθερές εμφανίσεις εδώ».

Προς το παρόν, ο Λιούις Χάμιλτον συνεχίζει κανονικά τη φετινή του σεζόν με συμβόλαιο εξασφαλισμένο αλλά μέλλον αβέβαιο. Οι επόμενοι μήνες ίσως αποδειχθούν καθοριστικοί για το αν θα παραμείνει κομμάτι του μακροπρόθεσμου σχεδίου της Ferrari ή αν θα αποτελέσει ένα σύντομο κεφάλαιο στη φάση αναδόμησης της Scuderia.