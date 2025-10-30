Τα νέα Honda που παρουσιάζονται στο Japan Mobility Show (pics)

Η Honda δεν πήγε στο φετινό Japan Mobility Show για να δείξει μοντέλα, πήγε για να αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί παντού: στη ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα, ακόμα και στο διάστημα. Και το έκανε με μια σειρά παγκόσμιων πρεμιερών που ενώνουν το πάθος της οδήγησης με την τεχνολογική καινοτομία.

Super-N Prototype: το μικρό ηλεκτρικό που «σκέφτεται» σαν σπορ αυτοκίνητο

Πρώτο και πιο εντυπωσιακό, το Super-N Prototype: ένα compact ηλεκτρικό που φτιάχτηκε με οδηγική ψυχή. Δεν είναι άλλο ένα city-EV. Η Honda του χάρισε λειτουργία BOOST mode, που αυξάνει την απόδοση ισχύος και προσομοιώνει αλλαγές πολλαπλών σχέσεων, προσφέροντας feedback σπορ αυτοκινήτου σε μέγεθος που χωρά παντού.

Το Super-N θα λανσαριστεί το 2026 στην Ιαπωνία και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη σχέδια για την υπόλοιπη Ευρώπη, η Honda το βλέπει ως πιλότο για τη νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών – ένα μοντέλο που θα μετρήσει τις πραγματικές προτιμήσεις των οδηγών σε αστικά EV με σπορ χαρακτήρα.

EV Outlier Concept: έτσι θα είναι η μοτοσικλέτα του 2030

Δίπλα του, το EV Outlier Concept παρουσιάζει την ηλεκτροκίνητη μοτοσικλέτα του αύριο. Με κινητήρες ενσωματωμένους στους δύο τροχούς, χαμηλό προφίλ και σχεδίαση με καθαρή γεωμετρία, το concept δείχνει πώς η Honda οραματίζεται τις δύο ρόδες της επόμενης δεκαετίας, ευέλικτες, δυναμικές και τεχνολογικά έξυπνες.

Honda e-MTB Prototype: το ποδήλατο που κλείνει το μάτι στις μοτοσικλέτες

Η τρίτη πρεμιέρα, το Honda e-MTB Prototype, είναι ίσως η πιο απρόσμενη. Ένα ηλεκτρικά υποβοηθούμενο mountain bike με πλαίσιο από ανθρακονήματα, χαμηλό βάρος και άμεση απόκριση. Ο ηλεκτρικός μηχανισμός υποβοήθησης για τις ανηφόρες συνδυάζει το «φουλ γκάζι» των μοτοσικλετών με τη φυσική κίνηση του MTB. Η διάθεσή του στην Ευρώπη αναμένεται το 2026 – και υπόσχεται την απόλαυση της οδήγησης στη φύση με μηδενικούς συμβιβασμούς.

Από το BOOST mode στο... Διάστημα

Η Honda παρουσίασε και τον βιώσιμο πύραυλο που πραγματοποίησε δοκιμαστική απογείωση και προσγείωση στο Χοκάιντο τον Ιούνιο του 2025. Πλήρως επαναχρησιμοποιούμενος και με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενσωματώνει την τεχνογνωσία της Honda στην αυτόνομη πλοήγηση και την αεροδιαστημική ανάπτυξη. Είναι το επόμενο σύνορο της κινητικότητας, και η Honda δείχνει ότι το βλέπει σοβαρά.