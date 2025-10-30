Πέρες: «Κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει δίπλα στον Φερστάπεν, ούτε ο Χάμιλτον»

Ο Σέρχιο Πέρες δήλωσε ότι ακόμα και κορυφαίοι οδηγοί της Formula 1 όπως ο Λιούις Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ, θα «υπέφεραν τρομερά» αν έπρεπε να είναι συμπαίκτες του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull Racing, λόγω των «μοναδικών προκλήσεων» που κρύβει αυτή η θέση.

Ο Μεξικανός, που μοιράστηκε το γκαράζ με τον Φερστάπεν για τέσσερις σεζόν (από το 2021), είδε τον Ολλανδό να κατακτά τέσσερις συνεχόμενους τίτλους οδηγών. Μετά από μια απογοητευτική χρονιά το 2024, όπου τερμάτισε όγδοος, έμεινε χωρίς θέση για το 2025. Ωστόσο, οι ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Λίαμ Λόουσον και Γιούκι Τσουνόντα στο δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull φέτος, δείχνουν πόσο απαιτητικό είναι το περιβάλλον της ομάδας.

Μιλώντας στο Sky Sports F1 πριν την επιστροφή του στο grid με τη νέα Cadillac F1 Team το 2026, ο Πέρες είπε: «Δεν μου αρέσει να κρίνω οδηγούς που βρίσκονται εκεί, γιατί ήμουν κι εγώ στη θέση τους και ξέρω ακριβώς τι περνάνε. Τη στιγμή που υπέγραψα τη λύση του συμβολαίου μου με τη Red Bull, σκέφτηκα “φτωχός όποιος έρθει μετά, είναι πολύ δύσκολο μέρος”. Το να είσαι δίπλα στον Μαξ είναι δύσκολο, αλλά το να είσαι δίπλα του μέσα στη Red Bull είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν. Υπάρχουν τόσα πράγματα που θα μπορούσα να πω, αλλά απλά είναι πολύ δύσκολη δουλειά για κάθε οδηγό. Κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει εκεί. Δεν έχει σημασία αν φέρεις τον Χάμιλτον ή τον Λεκλέρ, όποιον κι αν βάλεις εκεί, θα δυσκολευτεί αφάνταστα. Είναι ένα εντελώς μοναδικό στυλ οδήγησης. Πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες του Μαξ. Είναι τόσο απλό».

Ο Φερστάπεν έχει αποκτήσει τη φήμη του απόλυτου «team-mate killer» της F1, καθώς αρκετοί ταλαντούχοι οδηγοί δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν δίπλα του. Οι Γκασλί και Άλμπον αποχώρησαν γρήγορα πριν φτάσει ο Πέρες, ενώ ο Λόουσον αντικαταστάθηκε μετά από δύο μόλις αγώνες από τον Τσουνόντα, του οποίου το μέλλον επίσης κρίνεται αβέβαιο.

Ο Φερστάπεν έχει επιστρέψει δυναμικά στη φετινή μάχη του τίτλου, πλησιάζοντας το δίδυμο της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, και ο Πέρες πιστεύει πως ο πρώην teammate του αξίζει τον τίτλο: «Ο Μαξ είναι ο πρωταγωνιστής της χρονιάς. Κρατάει τον κόσμο να βλέπει Formula 1. Με όσα έχουν γίνει στη McLaren, έχει την ευκαιρία να το πάρει. Πιστεύω πως είναι ο οδηγός που αξίζει περισσότερο το πρωτάθλημα, γιατί έχει οδηγήσει φανταστικά».

«Ο κόσμος θα εκπλαγεί με το πόσο δυνατός θα είμαι στην επιστροφή μου»

Παρά τις εξηγήσεις για τις δυσκολίες του στη Red Bull, ο Πέρες δηλώνει πως έχει «τελευταίο σημείο να αποδείξει» με τη νέα του ομάδα, την Cadillac. «Μου πήρε περίπου έξι μήνες να καταλάβω ότι ήθελα να επιστρέψω. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου όπως πρέπει. Παράλληλα, σκεφτόμουν: έχει σημασία;

Αν δεν έβρισκα το σωστό project ή τη σωστή έμπνευση, δεν θα το σκεφτόμουν ούτε για δευτερόλεπτο». «Είμαι ενθουσιασμένος. Πιστεύω πως έχω ακόμη πολλά να δώσω στο σπορ. Είμαι τυχερός για όσα πέτυχα, αλλά θέλω να τελειώσω ψηλά. Η τελευταία χρονιά μου ήταν δύσκολη, και ξέρω πόσο καλός μπορώ να είμαι όταν έχω το σωστό περιβάλλον γύρω μου. Νιώθω πως ο κόσμος θα εκπλαγεί από το πόσο ανταγωνιστικός και δυνατός θα είμαι στην επιστροφή μου. Έχω ήδη αυτό το κίνητρο μέσα μου. Θέλω να φύγω από τη Formula 1 όταν εγώ το αποφασίσω».