Ο Μπάτον επιβεβαίωσε το τέλος της επαγγελματικής καριέρας του

Ο Τζένσον Μπάτον επιβεβαίωσε ότι οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν θα σηματοδοτήσουν τον τελευταίο αγώνα της επαγγελματικής καριέρας του, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή οδηγών της Formula 1 για το 2009 να αποφασίζει να μην λάβει μέρος σε άλλη μια σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής.

Ο 45χρονος Βρετανός έκανε το ντεμπούτο του στη Φόρμουλα Ένα το 2000 για λογαριασμό της Williams, ενώ έλαβε μέρος σε 306 αγώνες, με αποτέλεσμα να είναι ο έκτος πιο έμπειρος οδηγός στην ιστορία του αθλήματος, πανηγυρίζοντας στην πορεία 15 νίκες, 50 παρουσίες στο βάθρο και οκτώ pole positions.

Ο Μπάτον «γεύθηκε» τη χαρά της κατάκτησης του τίτλου με την Brawn GP το 2009, με την ομάδα υπό την ηγεσία του Ρος Μπρον να «αναδύεται» από τις... στάχτες της πρώην ομάδας της Honda και να κατακτά το νταμπλ σε οδηγούς και κατασκευαστές, στη μοναδική σεζόν της στη Φόρμουλα Ένα, καθώς εξαγοράστηκε από τη Mercedes ενόψει της σεζόν του 2010.



Αφού αποχώρησε από τη Φόρμουλα Ένα στο τέλος του 2016 (σ.σ. επέστρεψε για μια και μοναδική εμφάνιση στο γκραν πρι του Μονακό του 2017, στη θέση του Φερνάντο Αλόνσο που «έτρεχε» στον φημισμένο αγώνα 500 μιλίων της Ινδιανάπολης), ο Μπάτον συνέχισε να αγωνίζεται σε διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Super GT και Extreme E, ενώ έκανε και τρεις εμφανίσεις στις 24 Ώρες του Λε Μαν.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πολύπειρος Βρετανός μετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), αλλά ανακοίνωσε ότι ο αγώνας των 8 Ωρών του Μπαχρέιν, που είναι προγραμματισμένος για τις 8 Νοεμβρίου, θα βάλει τέλος στην επαγγελματική αγωνιστική καριέρα του, καθώς θέλει να επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα και να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.



«Αυτός θα είναι ο τελευταίος αγώνας μου» δήλωσε ο Μπάτον στο BBC Radio και συνέχισε: «Πάντα μου άρεσε το Μπαχρέιν, νομίζω ότι είναι μια διασκεδαστική πίστα και θα την απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ, επειδή αυτό θα είναι το τέλος της επαγγελματικής αγωνιστικής καριέρας μου. Απόλαυσα πραγματικά τον χρόνο μου με την Jota στο WEC, αλλά η ζωή μου έχει γίνει υπερβολικά πολυάσχολη και δεν είναι δίκαιο ούτε για την ομάδα ούτε για μένα να μπαίνω στο 2026 και να πιστεύω ότι θα έχω αρκετό χρόνο γι' αυτό. Τα παιδιά μου είναι τεσσάρων και έξι ετών και λείπεις για μια εβδομάδα και χάνεις τόσα πολλά, δεν παίρνεις πίσω αυτόν τον χρόνο. Νιώθω ότι έχω χάσει πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που ήταν εντάξει, γιατί ήξερα ότι θα συνέβαινε, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να το ξανακάνω για άλλη μια σεζόν».