Φήμες-φωτιά για «σχίσμα» στη McLaren με... προτίμηση στον Νόρις

Οι (διαδικτυακές) θεωρίες ότι η McLaren ευνοεί τον Λάντο Νόρις έναντι του Όσκαρ Πιάστρι εξαπλώνονται ξανά, με τους δύο οδηγούς πλέον να τους χωρίζει μόλις ένας βαθμός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Ολλανδός σχολιαστής Όλαφ Μολ αναζωπύρωσε τη συζήτηση, σχολιάζοντας ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της ομάδας Αντρέα Στέλλα για την πτώση στην απόδοση του Πιάστρι «δεν ήταν και τόσο ευγενικές». «Ο Στέλλα έδωσε μια εξήγηση», είπε ο Μολ στο Ziggo Sport. «Είπε ότι ο Πιάστρι έχει λιγότερη εμπειρία. Δεν το βρήκα πολύ ωραίο αυτό το σχόλιο».

Σύμφωνα με τον Μολ, πολλοί φίλοι της Formula 1 εξέλαβαν τις δηλώσεις αυτές ως απόδειξη ότι η McLaren ίσως στηρίζει περισσότερο τον Νόρις. «Υπάρχουν δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο», είπε. «Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η ομάδα ρυθμίζει το μονοθέσιο έτσι ώστε να δυσκολεύει περισσότερο τον Πιάστρι. Ότι η McLaren δεν θέλει να τον δει να κερδίζει. Και φυσικά, λένε πως ο Ζακ Μπράουν χαμογελά μόνο στις φωτογραφίες όταν νικά ο Λάντο. Δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει, αλλά όλο και περισσότερα διαβάζεις για αυτά».

Ωστόσο, άλλοι απορρίπτουν τις φήμες. Ο πρώην προπονητής φυσικής κατάστασης του Πιάστρι, Κιμ Κίντλ, δήλωσε στο SEN Radio της Αυστραλίας ότι «δεν μπαίνει σε θεωρίες συνωμοσίας». «Στη Formula 1 υπάρχουν πάντα κύκλοι ανόδου και πτώσης», είπε. «Και οι δύο είναι πολύ καλοί οδηγοί και η αντεπίθεση του Νόρις ήταν αναμενόμενη. Είχαμε μερικούς αγώνες που δεν ταίριαζαν στα δυνατά σημεία του Όσκαρ, αλλά θα επανέλθει. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Ξέρω πώς λειτουργεί η McLaren, έχουν χειριστεί το θέμα σωστά εσωτερικά, ακόμη κι αν απ’ έξω φαίνεται ύποπτο».

Ο Κίντλ πρόσθεσε πως ο εσωστρεφής χαρακτήρας του Πιάστρι ίσως κάνει την εξωτερική πίεση να φαίνεται μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι: «Ψυχικά τα καταφέρνει καλά», είπε. «Δουλεύει πολύ πάνω σε αυτό. Το πιο δύσκολο πράγμα όταν μπήκε στη Formula 1 ήταν να μάθει να διαχειρίζεται όσα συμβαίνουν εκτός του μονοθεσίου».

Ο Ραλφ Σουμάχερ επίσης απέρριψε τις φήμες περί μεροληψίας: «Για ποιο λόγο να ευνοήσει η McLaren τον έναν οδηγό έναντι του άλλου; Κανέναν απολύτως», είπε στο Sky Deutschland. «Δεν έχει νόημα για καμία ομάδα να δίνει εσκεμμένα κακό αυτοκίνητο».

Ο Σουμάχερ προειδοποίησε ότι τέτοιες υποψίες μπορούν να πλήξουν την εικόνα του Πιάστρι: «Αν αρχίσεις να ψάχνεις δικαιολογίες, να λες ότι κάτι φταίει στο αυτοκίνητο ή ότι δεν είναι ίδιο, και βλέπεις τον (Μαρκ) Γουέμπερ συνέχεια στο τηλέφωνο, δίνεται η εντύπωση ότι δεν είσαι ικανοποιημένος. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Τώρα είναι δουλειά της διοίκησης να του πει: “Συγκεντρώσου.”»

Όσο για τις φήμες περί πιθανής μετακίνησης του Πιάστρι σε άλλη ομάδα, ο Σουμάχερ εμφανίστηκε σκεπτικός: «Δεν μπορώ να το φανταστώ», είπε. «Ανανέωσε το συμβόλαιό του στις αρχές της χρονιάς. Θα μείνει στη McLaren και την επόμενη σεζόν, αλλά μετά από αυτό, μια μεταγραφή στην Aston Martin θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον».