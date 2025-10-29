To Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει στις ρίζες του

Πολύ καλά είναι τα νέα για τη χώρα μας αναφορικά με τις διεθνείς διοργανώσεις αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) αποδεικνύει ότι εμπιστεύεται όλο και περισσότερο τους Έλληνες οργανωτές και στη συγκεκριμένη περίπτωση την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ).

Έτσι, πρόσφατα ανακοινώθηκε πως η χώρα μας θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων 2026 στις 23 και 24 Μαΐου. Πρόκειται για το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις που διατηρεί τον διεθνή του χαρακτήρα για 4η συνεχόμενη χρονιά, όντας ο πρώτος αγώνας του νεοσύστατου πρωταθλήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).

Η «αναγέννηση» του αγώνα ήρθε το 2022, όταν το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις προσμετρούσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων και ταυτόχρονα αποτελούσε υποψήφιο για ένταξη στον ευρωπαϊκό θεσμό. Λίγο αργότερα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα, καθώς η διοργάνωση έλαβε την έγκριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και από το 2023 εντάχθηκε επίσημα στο καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων, έπειτα από απουσία έξι ετών. Έκτοτε, αποτελεί σταθερά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του θεσμού.

Σημειώνουμε ότι για την επόμενη χρονιά, η FIA προχώρησε στη δημιουργία δύο ξεχωριστών πρωταθλημάτων, ενός ασφάλτινου και ενός χωμάτινου, με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις να ανοίγει την αυλαία του χωμάτινου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων στις 23 και 24 Μαΐου.

Η συνέχεια θα δοθεί στην Πορτογαλία, η οποία στις 19 και 20 Ιουνίου θα φιλοξενήσει τον 2ο γύρο του πρωταθλήματος. Το Lahti Historic Rally θα διεξαχθεί στη Φινλανδία από τις 20 έως τις 22 Αυγούστου, ενώ το East Sweden European Historic Rally θα αποτελέσει τον 4ο αγώνα του θεσμού (28-29 Αυγούστου). Η αυλαία του νεοσύστατου πρωταθλήματος θα πέσει στη γειτονική Ιταλία, με το Rally del Brunello Storico, το οποίο θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2026.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο είναι το ότι η διοργάνωση του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει την άνοιξη, μια εποχή που είναι συνδεδεμένη με τον αγώνα από καταβολής του πριν από 72 χρόνια.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος:

«Τον εναρκτήριο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων του 2026 θα φιλοξενήσει η χώρα μας στις 23 και 24 Μαΐου. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις διατηρεί τον διεθνή του χαρακτήρα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, όντας ο πρώτος αγώνας του νεοσύστατου πρωταθλήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).

Η «αναγέννηση» του αγώνα ήρθε το 2022, όταν το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις προσμετρούσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων και ταυτόχρονα αποτελούσε υποψήφιο για ένταξη στον ευρωπαϊκό θεσμό. Λίγο αργότερα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα: η διοργάνωση έλαβε την έγκριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και από το 2023 εντάχθηκε επίσημα στο καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, έπειτα από απουσία έξι ετών. Έκτοτε, αποτελεί σταθερά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του θεσμού.

Για την επόμενη χρονιά, η FIA προχώρησε στη δημιουργία δύο ξεχωριστών πρωταθλημάτων, ενός ασφάλτινου και ενός χωμάτινου, με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις να ανοίγει την αυλαία του χωμάτινου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων στις 23 και 24 Μαΐου.

Η συνέχεια θα δοθεί στην Πορτογαλία, η οποία στις 19 και 20 Ιουνίου θα φιλοξενήσει τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Το Lahti Historic Rally θα διεξαχθεί στη Φινλανδία από τις 20 έως τις 22 Αυγούστου, ενώ το East Sweden European Historic Rally θα αποτελέσει τον τέταρτο αγώνα του θεσμού (28-29 Αυγούστου). Η αυλαία του νεοσύστατου πρωταθλήματος θα πέσει στη γειτονική Ιταλία, με το Rally del Brunello Storico, το οποίο θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2026.

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει την άνοιξη και ο σχεδιασμός της διοργάνωσης του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει!».

Πηγή: newsbeast.gr