SOS: Κίνδυνος για το απόλυτο black-out στην παραγωγή αυτοκινήτων

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκφράζει αυξανόμενη ανησυχία για τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της παραγωγής οχημάτων στην Ευρώπη, λόγω του αποκλεισμού στην προμήθεια βασικών μικροτσίπ που είναι απαραίτητα για τη βιομηχανία.

Εξαιτίας της πολιτικής διαμάχης που έχει οδηγήσει στην απαγόρευση εξαγωγών τσιπ της Nexperia από την Κίνα, η κατάσταση γίνεται κάθε μέρα πιο κρίσιμη για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η έλλειψη απλών μικροτσίπ, που χρησιμοποιούνται στις μονάδες ελέγχου των ηλεκτρικών συστημάτων των αυτοκινήτων, πλήττει σοβαρά τους κατασκευαστές ανά τον κόσμο, και φυσικά και στην Ευρώπη.

Ο κλάδος λειτουργεί αυτή τη στιγμή με αποθέματα ασφαλείας, τα οποία όμως εξαντλούνται ταχύτατα. Σύμφωνα με έρευνα μεταξύ των μελών της ACEA, ορισμένοι κατασκευαστές αναμένουν άμεσες διακοπές στις γραμμές συναρμολόγησης. Παρότι υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές, θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να αυξηθεί η παραγωγική τους ικανότητα ώστε να καλυφθεί το κενό στην αγορά, χρονικό διάστημα που η αυτοκινητοβιομηχανία δεν διαθέτει προτού φανούν οι χειρότερες συνέπειες της κρίσης.

Η Γενική Διευθύντρια της ACEA, Sigrid de Vries, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη διαμάχη εργάζονται εντατικά για να βρεθεί διπλωματική λύση. Ωστόσο, τα μέλη μας μας ενημερώνουν ότι οι προμήθειες εξαρτημάτων έχουν ήδη αρχίσει να διακόπτονται λόγω της έλλειψης. Αυτό σημαίνει πως οι διακοπές στις γραμμές συναρμολόγησης μπορεί να είναι θέμα ημερών. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να βρεθεί άμεση διπλωματική λύση σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση».