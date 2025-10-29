Μεγάλη μέρα: Αρχίζει ο αγώνας του Μάσα για τον τίτλο του 2008 που κέρδισε ο Χάμιλτον

Μια δικαστική υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρώην οδηγό της Formula 1, Φελίπε Μάσα, ξεκίνησε σήμερα στο Λονδίνο.

Ο 44χρονος, πλέον, Μάσα διεκδικεί να αναγνωριστεί ως παγκόσμιος πρωταθλητής του 2008, 17 χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο περιστατικό στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, που έμελλε να αλλάξει την ιστορία του αθλήματος.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Νέλσον Πικέ Τζούνιορ προκάλεσε εσκεμμένα σύγκρουση με τη Renault του, ώστε να δώσει πλεονέκτημα στον τότε ομόσταβλό του Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος τελικά πήρε τη νίκη.

Ο Μάσα, που έχασε εκείνη τη χρονιά τον τίτλο από τον Λιούις Χάμιλτον με διαφορά ενός μόλις βαθμού, υποστηρίζει ότι θα είχε στεφθεί πρωταθλητής αν δεν είχε συμβεί το περιστατικό.

Ο πρώην πιλότος ζητά αποζημίωση ύψους 60 εκατομμυρίων λιρών από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), τη Formula 1 και τον πρώην επικεφαλής της, Μπέρνι Έκλεστοουν, κατηγορώντας τους για συγκάλυψη του σκανδάλου.

Σε συνέντευξή του στους Times τον περασμένο μήνα, ο Έκλεστοουν σχολίασε: «Δεν υπήρχε τρόπος να αλλάξει ή να ακυρωθεί εκείνος ο αγώνας. Πάντα υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να το κάνει, αν μπορούσε. Αλλά να πείσεις τον πρόεδρο της FIA να συγκαλέσει ειδική συνεδρίαση για να ακυρωθεί ο αγώνας, δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόβλεψη. Ο Μαξ Μόσλεϊ, τότε πρόεδρος της FIA, ήξερε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία εκείνη τη στιγμή για να γίνει κάτι. Όλα ξεκίνησαν αργότερα, όταν ο νεαρός Νέλσον αποφάσισε να μιλήσει, αφού έμαθε ότι δεν θα είχε θέση για την επόμενη σεζόν. Ο Μαξ δεν είπε να το καλύψουμε, απλώς ότι δεν θα ήταν καλό για την εικόνα της Formula 1».

Ο Μάσα είχε ξεκινήσει επίσημα τις νομικές διαδικασίες τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Αν και δεν επιδιώκει να αφαιρεθεί επισήμως ο τίτλος του Χάμιλτον, υποστηρίζει πως έχασε τεράστια ποσά και διεθνή αναγνώριση εξαιτίας του τρόπου που κρίθηκε το πρωτάθλημα του 2008.

Η απογοήτευση του 2008 ήρθε δύο χρόνια μετά την τρίτη θέση που είχε κατακτήσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών του 2006.