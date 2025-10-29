Mazda: Νέα μοντέλα στο Japan Mobility Show (pics)

Το Mazda Vision X-Coupe είναι ένα σπορ κουπέ που εκφράζει την περαιτέρω εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Kodo – Soul of Motion”. Εφοδιάζεται με ένα plug-in υβριδικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει διπλό περιστροφικό κινητήρα με turbo με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 510 ίππους, με αυτονομία 160 χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική λειτουργία και έως 800 χλμ. σε συνδυασμό με τον κινητήρα.
Επιπλέον, χάρη στη χρήση ουδέτερου ως προς τον άνθρακα καυσίμου και την ιδιόκτητη τεχνολογία Mazda Mobile Carbon Capture, το αυτοκίνητο μειώνει το CO₂ της ατμόσφαιρας όσο περισσότερο οδηγείται.
Το Vision X-Compact σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τον δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο και το αυτοκίνητο, συνδυάζοντας ένα ψηφιακό αισθητηριακό μοντέλο με ευαίσθητη τεχνητή νοημοσύνη (AI). Συμπεριφέρεται σαν ένας «σύντροφος» του οδηγού, ικανός να συνομιλεί φυσικά, να προτείνει προορισμούς και να εμπλουτίζει τις εμπειρίες της οδήγησης. Εκφράζει το όραμα της Mazda για τη μελλοντική «έξυπνη κινητικότητα», όπου το όχημα και ο άνθρωπος δημιουργούν συναισθηματικό δεσμό, όπως μια ουσιαστική ανθρώπινη σχέση.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό το εντελώς νέα Mazda CX-5 (ευρωπαϊκών προδιαγραφών). Διαθέτει ευρύχωρο εσωτερικό, ανανεωμένο σχεδιασμό KODO και βελτιωμένα χαρακτηριστικά οδήγησης Jinba Ittai (η «ενότητα οδηγού και αυτοκινήτου»). Το μοντέλο βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική Mazda E/E Architecture+, που προσφέρει εξελιγμένη οδηγική εμπειρία.
Το CX-5, που έχει σημειώσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες, συνεχίζει έτσι την επιτυχημένη του πορεία.
Η Mazda επιδιώκει να εξελίσσει διαρκώς τη φιλοσοφία «Joy of Driving» μέσα από την αξία του «Radically Human», στοχεύοντας να προσφέρει και τη «Χαρά της Ζωής», δημιουργώντας συναρπαστικές εμπειρίες μετακίνησης στην καθημερινότητα των πελατών της.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
|Μοντέλο
|Mazda Vision X-Coupe
|Mazda Vision X-Compact
|Μήκος
|5.050 mm
|3.825 mm
|Πλάτος
|1.995 mm
|1.795 mm
|Ύψος
|1.480 mm
|1.470 mm
|Μεταξόνιο
|3.080 mm
|2.515 mm