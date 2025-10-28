Η Aston Martin απέφυγε τις κυρώσεις παραβίασης του ανώτατου ορίου κόστους

Η Aston Martin διέπραξε μια «πολύ μικρή» διαδικαστική παραβίαση των κανονισμών ανώτατου ορίου κόστους της Formula 1 λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει κυρώσεις, ανακοίνωσε σήμερα (28/10) η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Η FIA δήλωσε ότι η παραβίαση, που αφορά τη μη υποβολή υπογεγραμμένων εκδόσεων των ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της έως την προθεσμία του Μαρτίου, οφειλόταν σε απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός του ελέγχου της ομάδας, αλλά το σημαντικό είναι ότι η Aston Martin δεν είχε υπερβεί το όριο κόστους.

Η FIA έκανε γνωστό ότι οι άλλες εννέα ομάδες και οι πέντε κατασκευαστές κινητήρων ήταν εντός κανονισμών, παρά τις εικασίες της περασμένης εβδομάδας ότι ενδέχεται να ανακοινωθεί μια πιο ουσιαστική παραβίαση.

Η ομάδα με έδρα το Σίλβερστόουν είχε ενεργήσει συνεργατικά και καλή τη πίστει, πρόσθεσε η FIA, συνάπτοντας μια Συμφωνία Αποδεκτής Παραβίασης τον περασμένο μήνα για την επίλυση του ζητήματος.

