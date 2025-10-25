Διπλή Επιτυχία για το Hyundai SANTA FE στα What Car 2025 ? Electric Car Awards

Η Hyundai γιορτάζει μια διπλή επιτυχία στα What Car 2025 ? Electric Car Awards καθώς τόσο το SANTA FE νέας γενιάς όσο και ο προκάτοχός του κατέκτησαν κορυφαίες διακρίσεις.

 Το Hyundai SANTA FE αναδείχθηκε το Best Hybrid Seven-seater από το What Car? για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

 Το SANTA FE προηγούμενης γενιάς βραβεύτηκε ως το Καλύτερο Μεταχειρισμένο Υβριδικό Επταθέσιο

 Τα What Car? Electric Car Awards αναγνωρίζουν τα καλύτερα καινούργια και μεταχειρισμένα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην αγορά

Πιο συγκεκριμένα, το SANTA FE νέας γενιάς πρόσθεσε στην ήδη πλούσια συλλογή των τρόπαιών του τον τίτλο του «Best Hybrid Seven-seater» διατηρώντας το στέμμα του, ενώ παράλληλα ο προκάτοχός του ανακηρύχθηκε «Best Used Hybrid Seven-seater».

Τα διάσημα βραβεία What Car ? Electric Car Awards αναγνωρίζουν την συνεχώς αυξανόμενη σημασία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η ομάδα των ειδικών εμπειρογνωμόνων δοκιμαστών αποφασίζει κάθε χρόνο για τις καλύτερες καινούργιες και μεταχειρισμένες επιλογές καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες της αγοράς και τους προϋπολογισμούς. Από την κυκλοφορία του το 2024, το SANTA FE νέας γενιάς έχει κατακτήσει μια σειρά από κορυφαίες διακρίσεις για τον συνδυασμό ποιότητας, πρακτικότητας και προηγμένων κινητήρων. Διαθέτει κινητήρα 1.6 λίτρων T-GDi Smartstream σε δύο υβριδικές εκδόσεις (με κίνηση στους δύο και τους τέσσερεις τροχούς), καθώς και Plug-in Hybrid με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς. Το πακέτο ενισχύεται από έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό, με μια ξεχωριστή, τετράγωνη σιλουέτα και ένα ευρύχωρο εσωτερικό, κατάλληλο για μια σειρά από υπαίθριες και αστικές δραστηριότητες. Τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα δεύτερης και τρίτης σειράς προσφέρουν κορυφαίο εσωτερικό χώρο, ενώ μια σειρά από κορυφαίας τεχνολογίας, πρακτικά χαρακτηριστικά ενισχύουν την ευέλικτη, φυσική γοητεία του μοντέλου.

Αυτή η διάκριση στα βραβεία What Car 2025 ? Electric Car Awards έρχεται να πλαισιώσει μια σειρά από κορυφαίες διακρίσεις, όπως η ανακήρυξη του SANTA FE ως SUV της Χρονιάς 2024 από το TopGear.com, Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025 από το Carwow και Καλύτερο 7θέσιο στα βραβεία Autotrader 2025 Drivers’ Choice Awards.

Ο κ. Steve Huntingford, Συντάκτης του What Car? δήλωσε: «Το SANTA FE νέας γενιάς είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μέχρι σήμερα μοντέλο, με αρκετό χώρο για να φιλοξενήσει άνετα επτά ενήλικες. Ωστόσο, είναι εκπληκτικά εύκολο και πρακτικό στην οδήγηση, χάρη στο ακριβές τιμόνι, τον σφιχτό έλεγχο του αμαξώματος και την ισχυρή πρόσφυση. Απολαμβάνετε επίσης μια φανταστική θέση οδήγησης και ένα εσωτερικό με υλικά υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα η ηλεκτρική του αυτονομία και το κόστος απόκτησης είναι απολύτως ανταγωνιστικά. Όλα αυτά καθιστούν το SANTA FE το καλύτερο plug-in υβριδικό επταθέσιο στην αγορά.»

Για τους αγοραστές που αναζητούν ένα μεταχειρισμένο επταθέσιο με υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, η ομάδα του What Car? ξεχώρισε το SANTA FE προηγούμενης γενιάς, που πουλήθηκε μεταξύ 2018 και 2024, ως την καλύτερη επιλογή.

Προσφέροντας έναν συναρπαστικό συνδυασμό χώρου, υψηλής αισθητικής και γενναιόδωρου εξοπλισμού, διαθέτει επίσης μια επιλογή από αποδοτικούς κινητήρες: έναν 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid και έναν 1.6 T-GDi Hybrid. Ο κ. Steve Huntingford, Συντάκτης του What Car?, δήλωσε επίσης: «Αν έχετε περιορισμένο προϋπολογισμό, θα προτείναμε και πάλι το SANTA FE – απλώς την προηγούμενη έκδοση του μοντέλου. Το μοντέλο παραμένει ένα πολύ πρακτικό αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα διαθέτει κορυφαίο ιστορικό αξιοπιστίας».

Η κα Ashley Andrew, President Hyundai & Genesis UK, δήλωσε: «Το SANTA FE έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα των αγοραστών τα τελευταία 24 χρόνια και είναι ευχάριστο να βλέπουμε την τελευταία γενιά του μοντέλου να αποδεικνύεται τόσο δημοφιλής στους πελάτες και τους ειδικούς χάρη στον αδιαμφισβήτητο σχεδιασμό του, την τεχνολογία αιχμής, την εξαιρετική πρακτικότητα και τους εξαιρετικούς υβριδικούς κινητήρες. Η αναγνώρισή του από το What Car? ως το Καλύτερο Υβριδικό Επταθέσιο ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση της Hyundai στην ηλεκτροκίνηση – και παράλληλα το γεγονός ότι ο προκάτοχός του ονομάστηκε Καλύτερο Μεταχειρισμένο Υβριδικό Επταθέσιο υπογραμμίζει την τεράστια φήμη της γκάμας των μοντέλων μας».