«Έγραψε» 2.831 χλμ. με ένα γέμισμα – Ποιο μοντέλο είναι (pics)

Η Skoda αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η αποδοτικότητα είναι ζήτημα τεχνολογίας και μηχανολογικής ακρίβειας

Το Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα πετρελαίου, σύμφωνα με το Guinness World Records.

Στο τιμόνι βρέθηκε ο πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC), Miko Marczyk, οδηγώντας ένα Superb Sports Wagon 2.0 TDI 150 hp DSG.Το εγχείρημα διήρκεσε από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2025 και κάλυψε τη διαδρομή από το Λοτζ της Πολωνίας έως τη Γερμανία και το Παρίσι, πριν επιστρέψει μέσω Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας, ολοκληρώνοντας το ταξίδι και πάλι στην Πολωνία. Η συνολική διάρκεια ήταν 28 ώρες, με μέση κατανάλωση μόλις 3,1 λτ./100 χλμ. – επίδοση που αναδεικνύει τη μοναδική ισορροπία ισχύος, αεροδυναμικής και ενεργειακής απόδοσης που χαρακτηρίζει τη Skoda, αποδεικνύοντας πως η μείωση εκπομπών CO₂ μπορεί να είναι ρεαλιστική και επιτεύξιμη για όλους.

Η επιτυχία αυτή αποτυπώνει τη φιλοσοφία της μάρκας: τεχνολογία που αποδίδει σε πραγματικές συνθήκες, με σταθερή αξία και μακροχρόνια αξιοπιστία. Το Superb παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, συνδυάζοντας κορυφαία άνεση, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης – επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πιο ολοκληρωμένου grand touring μοντέλου στην κατηγορία του.

Στην ελληνική αγορά, το νέο Skoda Superb διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης mild-hybrid από 46.950€, σε diesel από 52.950€, ενώ στην κορυφαία έκδοση εξοπλισμού Laurent&Klement με κινητήραDiesel απόδοσης150 ίππων και το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο DSG η τιμή διαμορφώνεται στις 57.950€.