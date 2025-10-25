Παγκόσμια συνεργασία της Volkswagen με τα Walt Disney Animation Studios για την κυκλοφορία της ταινίας Zootopia 2

Η Volkswagen και τα Walt Disney Animation Studios ανακοίνωσαν μια ξεχωριστή συνεργασία με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας “Zootopia 2”, που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου.

Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας είναι η παρουσία τριών ειδικά σχεδιασμένων οχημάτων στο φιλμ, εμπνευσμένων από τα ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.7 Tourer. Το placement αυτό αποτελεί μέρος μιας νέας, παγκόσμιας 360° επικοινωνιακής καμπάνιας της μάρκας.

Πριν από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, η Volkswagen παρουσίασε ένα συν-υπογεγραμμένο διαφημιστικό spot διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Το βίντεο προετοιμάζει το κοινό για τη νέα animated περιπέτεια, παρουσιάζοντας τα μοντέλα της Volkswagen σε μια «Zootopified» εκδοχή, συνοδευόμενα από το νέο τραγούδι της Gazelle, της pop star της Zootopia, που ερμηνεύει η Shakira. Το spot θα προβληθεί σε κινηματογράφους, τηλεόραση και social media παγκοσμίως.

Μία από τις γοητείες του κόσμου της “Zootopia” είναι η χιουμοριστική αντανάκλαση της πραγματικής ζωής – από τους ανθρωπόμορφους χαρακτήρες μέχρι τα λογοπαίγνια με γνωστά brands. Στο “Zootopia 2”, η Volkswagen εμφανίζεται ως “Wolfswagen”, ένας ευρηματικός φόρος τιμής στην έδρα της εταιρείας, το Wolfsburg.

Η Christine Wolburg, Chief Brand Officer της Volkswagen, σημείωσε: «Οι συνεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή ενός συναισθηματικού storytelling για τη μάρκα Volkswagen και στη διεύρυνση των ομάδων κοινού που προσεγγίζουμε. Το “Zootopia 2” αναδεικνύει τη σημασία του να αμφισβητούμε προκαταλήψεις και να εξερευνούμε νέους δρόμους με διασκεδαστικό τρόπο — αξίες που αντικατοπτρίζουν πλήρως τη Volkswagen.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τα Walt Disney Animation Studios για να “Zootopify” το brand μας με τόσο ευρηματικό και χιουμοριστικό τρόπο».

Η συνεργασία αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων projects της Volkswagen με τη The Walt Disney Studios, όπως η συνεργασία με τη σειρά Star Wars “Obi-Wan Kenobi” και με τη Marvel Studios στην ταινία “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, στο πλαίσιο της παρουσίασης του ID. Buzz.

Σχετικά με την ταινία “Zootopia 2”

Στη νέα παραγωγή των Walt Disney Animation Studios, οι νεαροί αστυνομικοί Judy Hopps (φωνή της Ginnifer Goodwin) και Nick Wilde (φωνή του Jason Bateman) μπλέκουν σε μια συναρπαστική υπόθεση, όταν ο Gary De’Snake (φωνή του Ke Huy Quan) φτάνει στη Zootopia και αναστατώνει τη μητρόπολη των ζώων. Για να εξιχνιάσουν την υπόθεση, οι Judy και Nick θα χρειαστεί να κινηθούν μυστικά σε άγνωστες περιοχές της πόλης, δοκιμάζοντας τη συνεργασία και τη φιλία τους όσο ποτέ άλλοτε.

Η ταινία περιλαμβάνει ακόμη φωνές των Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Danny Trejo, Nate Torrence, Jenny Slate, Alan Tudyk, Bonnie Hunt, Don Lake και της Shakira, που επιστρέφει στον ρόλο της Gazelle. Από την ομάδα των βραβευμένων με Όσκαρ® δημιουργών της Disney, Jared Bush και Byron Howard (σκηνοθεσία) και Yvett Merino (παραγωγή), η ταινία “Zootopia 2” κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου.

Το νέο, πρωτότυπο τραγούδι “Zoo”, ερμηνευμένο από τη Shakira, συνοδεύει την ταινία.