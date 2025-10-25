Φερστάπεν: «Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να έχουμε ελπίδες για τον τίτλο»

Ο Μαξ Φερστάπεν ξέρει ότι ο ίδιος και η Red Bull θα πρέπει να είναι «τέλειοι» από το κυριακάτικο γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού και μέχρι το φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι για να στεφθεί ξανά Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Ο Ολλανδός οδηγός ήταν 104 βαθμούς πίσω από τον -πρωτοπόρο στην κατάταξη- Πιάστρι πριν από πέντε γκραν πρι, ωστόσο έχει μειώσει αυτή τη διαφορά στους 40, με τρεις νίκες και μια δεύτερη θέση στους τελευταίους τέσσερις αγώνες.



Φτάνοντας στην Πόλη του Μεξικού για το γκραν πρι στην πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez, ο 28χρονος αναφέρθηκε στα πρόσφατα αποτελέσματά του και της Red Bull και στην πρόκληση που τους περιμένει. «Είναι ξεκαθαρο ότι είχαμε ένα καλό σερί» δήλωσε ο Φερστάπεν και συνέχισε:

«Σίγουρα το απολαμβάνω πολύ περισσότερο έτσι και, φυσικά, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτό το μομέντουμ. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε τέλειοι μέχρι το τέλος για να έχουμε ελπίδες, αλλά αυτό είναι εντάξει. Απλώς προσπαθούμε να το απολαύσουμε, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να το μεγιστοποιήσουμε. Στο τέλος, θα δούμε πού θα καταλήξουμε».



Ερωτηθείς αν είναι τώρα το φαβορί για να κατακτήσει αυτό που θα είναι ένας πέμπτος παγκόσμιος τίτλος, ο Ολλανδός υπογράμμισε: «Δεν ξέρω. Υπάρχει ακόμα μεγάλη διαφορά από την πρωτοπορία. Δεν αγχωνόμαστε υπερβολικά γι' αυτό. Απλώς προσπαθούμε να το απολαύσουμε, προσπαθούμε να "βγάλουμε" ό,τι μπορούμε περισσότερο απ' αυτήν την κατάσταση έως το τέλος.

Αν "δουλέψει", θα είναι καταπληκτικό. Αν όχι, μπορούμε ακόμη να είμαστε πολύ περήφανοι για την άνοδο στην απόδοση που δείξαμε. Νομίζω ότι, σε κάποιο σημείο, όλοι πίστευαν ότι αυτό θα ήταν ένα εύκολο πρωτάθλημα για τη McLaren και τουλάχιστον δεν είναι εύκολο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε».