AUTOVISION Hellenic Auto GP: Είσαι μέσα για ένα HOT LAP;

Τρείς θεατές θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν την Κυριακή στο κάθισμα του συνοδηγού, για έναν γύρο με το Safety Car του AUTOVISION Hellenic Auto GP στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP δίνει μια μοναδική ευκαιρία σε τρείς τυχερούς θεατές να καθίσουν στο δεξί κάθισμα του BMW M2 της Sportcar Tech, που χρησιμοποιείται ως Safety Car και να ζήσουν την μοναδική εμπειρία της συνοδήγησης με τον Γιώργο Καραμέρη.

Οι τρείς τυχεροί θα προκύψουν μετά από κλήρωση, στην οποία συμμετέχουν εντελώς δωρεάν όλοι όσοι έχουν εισιτήριο στον τρίτο γύρο του AUTOVISION Hellenic Auto GP που πραγματοποιείται αυτή την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.

58 Συμμετοχές στο Athens Megara Circuit



Με σημαντικά περισσότερες συμμετοχές από τους δύο πρώτους γύρους του Πρωταθλήματος, η τρίτη εφετινή συνάντηση των διεκδικητών των τίτλων για το 2025 χωρίζεται σε 6 αγωνιστικές κατηγορίες, Ν, Α, Ε, Formula Saloon, Ιστορικά και Crosscar. Το πρόγραμμα την Κυριακή 26 Οκτωβρίου αρχίζει στις 9.00 με το Warm Up και ο πρώτος αγώνας αναμένεται να αρχίσει στις 10.30.