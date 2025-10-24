Η Zeekr παρουσίασε τα τρία πρώτα μοντέλα της στην ελληνική αγορά

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση Zeekr Exclusive Experience στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο Costa Navarino από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα εμβληματικό γεγονός, όπου η πρωτοποριακή τεχνολογία συναντήθηκε με την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια και την βιώσιμη φιλοσοφία του Costa Navarino, σε ένα περιβάλλον που ανέδειξε ιδανικά τον premium χαρακτήρα της μάρκας.



Μέσα στο μαγευτικό σκηνικό του Costa Navarino, του απόλυτου προορισμού βιώσιμης ανάπτυξης και φυσικής ομορφιάς, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7Χ, να ανακαλύψουν τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία και να ζήσουν μια μοναδική hi-tech εμπειρία, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, σε ένα περιβάλλον που ενσάρκωνε την ουσία του Zeekr lifestyle.



Τα μοντέλα Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X κέρδισαν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή, εντυπωσιάζοντας με τον προοδευτικό και κομψό σχεδιασμό τους, την εξαιρετικά δυναμική απόδοση και τα state-of-the-art εσωτερικά, που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, premium υλικά και κορυφαία εργονομία. Η εμπειρία οδήγησης ανέδειξε την ουσία της φιλοσοφίας Zeekr – τεχνολογία στην υπηρεσία της πολυτέλειας και της οδηγικής απόλαυσης, επιβεβαιώνοντας γιατί η μάρκα θεωρείται σήμερα μία από τις πιο συναρπαστικές και

ταχύτερα αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα στελέχη της GEO Mobility Hellas, υψηλόβαθμα στελέχη της Zeekr Europe καθώς και ο CEO του Union Group, κος Ran Danai.



Με ευρωπαϊκό σχεδιαστικό DNA, τα μοντέλα της Zeekr ενσαρκώνουν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε πολυτέλεια, απόδοση και τεχνολογία, προσφέροντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα παγκόσμια, πρωτοποριακή και αυθεντικά ευρωπαϊκή.



Η Zeekr συνεχίζει δυναμικά την παγκόσμια ανάπτυξή της, με στόχο να αναδιαμορφώσει την εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης και να προσφέρει ένα νέο επίπεδο άνεσης, επιδόσεων και καινοτομίας. Η παρουσία της στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της πορείας στην Ευρώπη, φέρνοντας πιο κοντά στους Έλληνες οδηγούς την επόμενη γενιά της premium ηλεκτροκίνησης.