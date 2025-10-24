AUTOVISION Hellenic Kart Championship 2025: Φθινοπωρινό Restart στο SFI

Μετά από την καλοκαιρινή ανάπαυλα έρχεται το restart με το άνοιγμα των συμμετοχών, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, για τον τρίτο γύρο του AUTOVISION Hellenic Kart Championship 2025, στην ίδια πίστα όπου δόθηκε η πρώτη εκκίνηση.

Το «Speed Force International Raceway» στα Σπάτα θα φιλοξενήσει τον αγώνα την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και όλοι οι πρωταγωνιστές της κορυφαίας διοργάνωσης του ελληνικού καρτ είναι έτοιμοι για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Το AUTOVISION Hellenic Kart Championship διοργανώνεται από τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team και με την υποστήριξη της ΟΜΑΕ.



Πρόγραμμα και διαδικασία αγώνα

Οι οδηγοί θα αγωνιστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• ΜΙΝΙ & MINI Β

• JUNIOR

• CLUB / Club Junior

• SENIOR

• KZ2 / ΚΖ Masters

Δηλώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα δημοσιευθεί η επίσημη λίστα συμμετοχών.

Θα ακολουθήσει ο Διοικητικός και ο Τεχνικός έλεγχος, που θα γίνουν στον χώρο της πίστας το Σάββατο 1 η Νοεμβρίου από τις 14.30 έως τις 17.00 και στις 18.00 θα δημοσιευτεί ο πίνακας εκκινούντων.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου η δράση θα αρχίσει από τις 9.00 με την ενημέρωση των αγωνιζόμενων και θα ακολουθήσουν ένα δεκάλεπτο ελεύθερων δοκιμών και ένα δεκάλεπτο χρονομετρημένων δοκιμών για κάθε κατηγορία, ενώ οι αγώνες θα αρχίσουν στις 11.30.

Στις κατηγορίες 60 Mini, Junior, Senior και KZ2 / KZ2 Masters, η αγωνιστική διαδικασία αποτελείται από προκριματικό, ημιτελικό και τελικό αγώνα.

Οι χρόνοι των δοκιμών καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης στους αγώνες και νικητής είναι ο πρώτος που περνά τη γραμμή τερματισμού στον τελικό αγώνα.

Στην κατηγορία Club / Club Junior, οι οδηγοί συμμετέχουν σε δύο τελικούς. Η κατάταξη του πρώτου τελικού καθορίζει τη σειρά εκκίνησης στον δεύτερο, από τον οποίο προκύπτει ο νικητής του αγώνα.

Speed Force International Raceway

Η πίστα kart SFI Σπάτων είναι η μεγαλύτερη πίστα kart των Βαλκανίων. Έχει μήκος 1.350 μέτρα, 13 στροφές και βρίσκεται σε μια έκταση 75 στρεμμάτων. Ο παρθενικός της αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος του AUTOVISION Hellenic Kart Championship 2025, τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό την επόμενη χρονιά να δούμε στο SFI και αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος kart.

Σας περιμένουμε στο SFI Σπάτα για να δούμε από κοντά μερικούς από τους καλύτερους οδηγούς kart στην Ελλάδα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.