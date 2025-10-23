Nissan Sfakianakis Αγία Παρασκευή x Love Radio - LIVE Σάββατο 1 Νοεμβρίου!

Η Λιανική του Oμίλου Σφακιανάκη εγκαινιάζει τη νέα της κάθετη μονάδα στην Αγία Παρασκευή, φέρνοντας το κοινό ακόμα πιο κοντά στον κόσμο της Nissan.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 14:00, οι νέες εγκαταστάσεις Nissan Sfakianakis Αγίας Παρασκευής ανοίγουν τις πόρτες τους με ένα ξεχωριστό Opening Event, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη Λιανική του Ομίλου και της μάρκας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η Nissan Sfakianakis φιλοξενεί Live Event σε συνεργασία με τον γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό Love Radio και τους δημοφιλείς παραγωγούς Δημήτρη Ψεματίκα και Ιωάννα Τσελίγκα, προσφέροντας μια ζωντανή και γιορτινή εμπειρία για όλους τους επισκέπτες.

Κατά τη διάρκεια του Opening Event οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

Ανακαλύψουν από κοντά την πλήρη γκάμα μοντέλων Nissan

Πραγματοποιήσουν test drives

Απολαύσουν ένα μοναδικό Live με μουσική, εκπλήξεις και δώρα

Γνωρίσουν από κοντά τον χώρο και τις υπηρεσίες της νέας κάθετης μονάδας

Ένα Test Drive που θα σε ταξιδέψει… κυριολεκτικά!