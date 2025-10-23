AUTOVISION Hellenic Auto GP: Με 58 συμμετοχές στα Μέγαρα

Τις 58 έφτασαν οι συμμετοχές του τρίτου αγώνα AUTOVISION Hellenic Auto GP 2025, που θα γίνει στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου.

Ενώ βρισκόμαστε στο μέσο του εφετινού Πρωταθλήματος Ταχύτητας ο προτελευταίος αγώνας φέρνει μια σημαντική αύξηση συμμετοχών σε σχέση με τους δύο προηγούμενους. Και ενώ φαίνεται ότι ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά το Σάββατο, οδηγοί, αυτοκίνητα και πίστα είναι έτοιμα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Έτσι στην Κατηγορία Ν θα συμμετάσχουν 14 αυτοκίνητα, στην Κατηγορία Α έχουμε 4 αυτοκίνητα, στην Κατηγορία Ε και στην Formula Saloon από 13 συμμετοχές. Επιπλέον από 7 συμμετοχές μετρούν η Κατηγορία των Ιστορικών και η αντίστοιχη των Crosscar.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 08:00 στο χώρο των Pits του Αυτοκινητοδρομίου των Μεγάρων. Μόλις ολοκληρωθεί, στις 10:30 θα αρχίσουν οι ελεύθερες δοκιμές κάθε κατηγορίας, οποίες αποτελούνται από δυο σκέλη. Οι χρονομετρημένες δοκιμές, οι οποίες καθορίζουν το grid της εκκίνησης κάθε αγώνα, είναι προγραμματισμένο να αρχίσουν στις 13.30.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το πρόγραμμα με την προθέρμανση (Warm Up) κάθε κατηγορίας στις 9.00 θα ακολουθήσει το καθαρά αγωνιστικό μέρος του AUTOVISION Hellenic Auto GP. Η πρώτη εκκίνηση αναμένεται στις 10.30, με κάθε αγώνα να έχει 18 γύρων στην μήκους 2,1 χιλιομέτρων πίστα.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION.

Για συνεχή ενημέρωση ακολουθείστε την σελίδα του Hellenic Auto GP στο Facebook, ενώ live

αποτελέσματα θα βρείτε στο sportstiming.gr