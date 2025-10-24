Skoda Epiq: Η πιο έξυπνη είσοδος στον κόσμο των EV (pics)

Η Skoda κάνει το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση και συστήνει το Epiq, ένα compact crossover που φιλοδοξεί να γίνει το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας.

Με μήκος 4,1 μέτρα, αυτονομία έως 425 χλμ. και χώρο αποσκευών 475 λίτρων, το Epiq έρχεται να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι πρακτική, προσιτή και όμορφη.

Το νέο showcar ακολουθεί πιστά τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, με γραμμές καθαρές, δυναμικές και στιβαρές, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της Skoda. Είναι το πρώτο μοντέλο που εκφράζει αυτή τη γλώσσα με συνέπεια και ωριμότητα, ένα αυτοκίνητο λιτό, αλλά όχι φτωχό.

Η Skoda δεν επιδιώκει τον εντυπωσιασμό αλλά τη χρηστικότητα. Το Epiq προσφέρει ευρυχωρία για πέντε επιβάτες, έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, ασύρματη φόρτιση και λειτουργικό ταμπλό με φυσικά χειριστήρια, σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο με τη λογική Mobile First, δηλαδή με έμφαση στη συνδεσιμότητα και την απλότητα. Είναι αυτοκίνητο φτιαγμένο για ανθρώπους που κινούνται σε ρυθμούς πόλης, αλλά ζητούν την ευελιξία να ξεφύγουν και πιο μακριά.

Compact στις διαστάσεις, γενναιόδωρο στις δυνατότητες

Παρά το μέγεθός του, το Epiq υπόσχεται πραγματική αυτονομία για την κατηγορία του, χάρη στην αποδοτική ηλεκτρική πλατφόρμα του Ομίλου Volkswagen. Το αυτοκίνητο θα τοποθετηθεί κάτω από το Elroq στη γκάμα της Skoda, προσφέροντας μια οικονομικά προσιτή είσοδο στον κόσμο των EV.

Η εμφάνισή του είναι αποτέλεσμα μελετημένης ισορροπίας: το γυαλιστερό Tech-Deck Face, τα LED φώτα ημέρας σε σχήμα Τ, το ματ φινίρισμα Cashmere και η χαρακτηριστική γραμμή tornado δημιουργούν ένα αμάξωμα με αυτοπεποίθηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που δείχνει στιβαρό και ώριμο, χωρίς να χάνει τη φρεσκάδα ενός urban μοντέλου.

Η παραγωγή του Epiq θα ξεκινήσει το 2026 στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία. Το project είναι μέρος της συνεργασίας του Brand Group Core (Skoda, Volkswagen, Cupra) για την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας ηλεκτρικών αστικών οχημάτων, μια κίνηση στρατηγικής σημασίας που στοχεύει στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Η έκδοση παραγωγής θα παρουσιαστεί στα μέσα του 2026 και θα έχει τιμή αντίστοιχη του θερμικού Kamiq, κάνοντας την ηλεκτρική οδήγηση πραγματικά προσβάσιμη σε περισσότερους οδηγούς.