BYD ATTO 2 DM-i: 1.000 χλμ. αυτονομίας και μηδενικοί περιορισμοί

Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης στα οχήματα νέας ενέργειας, αλλάζει ξανά τους κανόνες του παιχνιδιού στα compact SUV, παρουσιάζοντας το νέο ATTO 2 DM-i, ένα αυτοκίνητο που δεν προσπαθεί να συνδυάσει δύο κόσμους, αλλά να τους ενώσει αρμονικά.

Εξοπλισμένο με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM, το ATTO 2 DM-i προσφέρει ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης με αυτονομία έως 1.020 km. Είναι το μοντέλο που δείχνει πως το υβριδικό μπορεί να σημαίνει και ελευθερία, αφού υπόσχεται καθαρή μετακίνηση στην πόλη και άνετα ταξίδια χωρίς άγχος φόρτισης.

Η τεχνολογία DM-i (Dual Mode – intelligent) είναι μια ολόκληρη μηχανολογική φιλοσοφία. Το σύστημα επιλέγει αυτόνομα τον ιδανικό τρόπο λειτουργίας, ηλεκτρικό ή υβριδικό, εξασφαλίζοντας πάντα την καλύτερη δυνατή απόδοση. Με έως 90 χλμ. αποκλειστικά ηλεκτρική κίνηση, το ATTO 2 DM-i θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία των compact SUV.

Σχεδιαστικά, η έκδοση DM-i διαφοροποιείται διακριτικά από το αμιγώς ηλεκτρικό ATTO 2, με ανασχεδιασμένη εμπρός εισαγωγή αέρα, νέα διακοσμητικά στοιχεία και ένα νέο, αποκλειστικό χρώμα Midnight Blue, που τονίζει τον τεχνολογικό του χαρακτήρα.

Η οδηγική απόλαυση συνοδεύεται από πραγματική αυτονομία: μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία και ένα γεμάτο ρεζερβουάρ αρκούν για πάνω από 1.000 χλμ. συνεχούς διαδρομής, απόδοση που αφήνει πίσω όχι μόνο τα περισσότερα plug-in hybrid, αλλά και τα παραδοσιακά SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το BYD ATTO 2 DM-i παρουσιάζεται αυτή την εβδομάδα στο Fleet Europe Days του Λουξεμβούργου και θα ακολουθήσει η επίσημη παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης τον Νοέμβριο, με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν σύντομα. Οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2026.