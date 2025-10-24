Behind the Scenes: Πώς τα Volkswagen Golf GTI και Golf R κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year 2026

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Honda Proving Center (HPC), στην καρδιά της ερήμου Mojave της Καλιφόρνιας, υπό συνθήκες που κυμάνθηκαν από καύσωνα 45 °C έως δυνατές καταιγίδες. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε υποψήφιο αυτοκίνητο πέρασε από εξαντλητικές μετρήσεις επιτάχυνσης, φρεναρίσματος, πλευρικής πρόσφυσης και συμπεριφοράς σε πίστα και δημόσιο δρόμο.
Η επιτροπή του MotorTrend, αποτελούμενη από επτά έμπειρους δημοσιογράφους και μηχανικούς – με επικεφαλής τον Johan de Nysschen, πρώην ανώτατο στέλεχος των Audi, Infiniti, Cadillac και Volkswagen Group North America – αξιολόγησε 20 μοντέλα σε 14 διαφορετικές σειρές, εφαρμόζοντας αυστηρά τα έξι κριτήρια του θεσμού.
Το Golf GTI / R ξεχώρισε για τη συνοχή της οδηγικής του συμπεριφοράς, την τεχνολογική του ωριμότητα, την ικανότητά του να ισορροπεί δύναμη και καθημερινή χρηστικότητα, καθώς και για την συναισθηματική του απόκριση. Η επιτροπή χαρακτήρισε τη φετινή του νίκη ως «απόδειξη ότι τα καθαρόαιμα αυτοκίνητα εξακολουθούν να εμπνέουν, ακόμη και στην εποχή των SUV και της ηλεκτροκίνησης».
Η τρίτη αυτή φορά που ένα Golf διακρίνεται ως “Car of the Year” από το MotorTrend έρχεται να επισφραγίσει έναν θρύλο που ανανεώνεται διαρκώς — και να υπενθυμίσει ότι η ουσία της οδήγησης παραμένει αναλλοίωτη στο DNA της Volkswagen.