Θρίαμβος για την Dacia Sandrider: Νικητής στο Μαρόκο ο Loeb, παγκόσμιος πρωταθλητής ο Boulanger

Ο Sébastien Loeb και ο συνοδηγός του Édouard Boulanger πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, επαναλαμβάνοντας τη νίκη που είχε σημειώσει η ομάδα Dacia Sandriders στην ίδια διοργάνωση πριν από δώδεκα μήνες, ύστερα από πέντε απαιτητικές ημέρες στους αμμόλοφους της Σαχάρας.
Παράλληλα, ο Boulanger κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Συνοδηγών του FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Ο 46χρονος Γάλλος ξεκίνησε τη χρονιά ως συνοδηγός του Nasser Al-Attiyah, με τον οποίο πανηγύρισε τη νίκη στο Abu Dhabi Desert Challenge τον Φεβρουάριο, προτού ενώσει τις δυνάμεις του με τον Loeb, ενόψει του Rally-Raid Πορτογαλίας. Μαζί ολοκλήρωσαν τον αγώνα εκείνον στην τρίτη θέση, πριν κατακτήσουν τη νίκη στο Μαρόκο που του χάρισε τον τίτλο.
Η επικράτηση του Loeb, που πέρασε επικεφαλής από την τρίτη ειδική διαδρομή, ήταν η δεύτερη προσωπική του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid και η τρίτη συνολικά για την ομάδα Dacia Sandriders, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025 με δύο νίκες και τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών FIA.
Αντίθετα, απογοήτευση επεφύλασσε ο αγώνας για τον Nasser Al-Attiyah, ο οποίος έχασε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Οδηγών για μόλις εννέα βαθμούς, ύστερα από ποινή μίας ώρας, λόγω παράλειψης διέλευσης από σημείο ελέγχου στην τελευταία ειδική. Ο Al-Attiyah ολοκλήρωσε τη χρονιά στη δεύτερη θέση, με τον συνοδηγό του Fabian Lurquin τέταρτο στους συνοδηγούς.
Παράλληλα, το ισπανικό πλήρωμα, Cristina Gutiérrez – Pablo, ολοκλήρωσε το Rallye du Maroc στην 9 η θέση της γενικής κατάταξης, αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία στην κατηγορία Ultimate, στο τιμόνι του τρίτου Dacia Sandrider, με καύσιμο χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.
Το Rallye du Maroc θεωρείται η ιδανική πρόβα για το Ράλλυ Ντακάρ, που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία από 3 - 17 Ιανουαρίου 2026, αποτελώντας τον πρώτο γύρο της νέας αγωνιστικής σεζόν. Η ομάδα Dacia Sandriders ήδη εντείνει την προετοιμασία της για τον πιο απαιτητικό αγώνα του κόσμου, γεμάτη πίστη και αποφασιστικότητα.