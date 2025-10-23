Η Zeekr φέρνει στην Ελλάδα την επόμενη γενιά ηλεκτρικής κινητικότητας (pics)

Η Zeekr, η παγκόσμια premium-tech μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, ανοίγει νέους ορίζοντες στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά της μοντέλα.

Η άφιξη της Zeekr στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση της στρατηγικής της μάρκας στην Ευρώπη, μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση της σε Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Δανία και Βέλγιο.

Μάρκα με ευρωπαϊκή ταυτότητα και παγκόσμια προοπτική

Με ευρωπαϊκή σχεδιαστική DNA, η Zeekr δημιουργεί ηλεκτρικά οχήματα που συνδυάζουν πολυτέλεια, επιδόσεις και τεχνολογία, προσφέροντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα παγκόσμια και ξεκάθαρα ευρωπαϊκή. Τα αυτοκίνητα της μάρκας αναπτύσσονται για τις διεθνής αγορές, ενώ η αρχική επέκταση επικεντρώνεται σε Σουηδία, Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνδυάζοντας σκανδιναβική μηχανική αριστεία με υπερσύγχρονη παραγωγή στην Κίνα, η Zeekr αντιπροσωπεύει μια νέα μορφή premium μάρκας ηλεκτρικών οχημάτων: με ρίζες στην Ευρώπη, με λειτουργία παγκοσμίως και αφιερωμένη στο να διαμορφώσει το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό Zeekr 001: Το μέλλον της ηλεκτρικής οδήγησης

Σχεδίαση

Το Zeekr 001, αμιγώς ηλεκτρικό και με αμάξωμα τύπου Shooting Brake, ξεχωρίζει για την δυναμική και επιβλητική παρουσία του. Με μήκος 4.955 mm και μεταξόνιο 2.999 mm, κοντούς προβόλους, έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και σπορ γραμμή οροφής, η αεροδυναμική σιλουέτα του (Cd = 0,23) εξασφαλίζει αυτονομία έως 620 km (WLTP) και μοναδική ησυχία στην καμπίνα.

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία αιχμής συνδυάζεται με πολυτελή υλικά και άψογη συναρμογή, δημιουργώντας ένα χώρο άνεσης και χαλάρωσης. Η πανοραμική οροφή γεμίζει την καμπίνα με φυσικό φως, ενώ τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν 12 κατευθύνσεων ηλεκτρική ρύθμιση και θέρμανση. Η έκδοση Privilege προσφέρει επιπλέον αερισμό και λειτουργία μασάζ με τέσσερα προγράμματα και τρεις εντάσεις. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν θέρμανση και ηλεκτρική ανάκλιση επτά μοιρών, εξασφαλίζοντας άνεση για όλους τους επιβάτες.

Με την παρουσία της στην Ελλάδα, η Zeekr αναδεικνύει τον συνδυασμό καινοτομίας, βιωσιμότητας και πολυτέλειας, φέρνοντας την ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα νέο επίπεδο και ανοίγοντας τον δρόμο για τους λάτρεις των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Σύστημα Κίνησης

Το Zeekr 001 εξοπλίζεται με μπαταρία 100 kWh ιόντων λιθίου (NMC) της CATL, τοποθετημένη χαμηλά στο πάτωμα για βέλτιστο κέντρο βάρους και μεγαλύτερη ευρυχωρία. Η τεχνολογία cell-to-pack της CATL αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα και μειώνει το βάρος του οχήματος.

Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 200 kW (272 hp) και 343 Nm έκαστος. Στις εκδόσεις Performance και Privilege, δύο κινητήρες (μπροστά + πίσω) προσφέρουν συνολική ισχύ 400 kW (544 hp) και ροπή 686 Nm, με τετρακίνηση και ιδανική κατανομή βάρους 50:50. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, ενώ η μετάβαση από τετρακίνηση σε πισωκίνητη λειτουργία γίνεται σε 0,4 δευτ., προσφέροντας αύξηση αυτονομίας έως και 30 km.

Η έκδοση Long Range, με έναν κινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέρει έως 620 km αυτονομίας (WLTP). Με φόρτιση DC 200 kW, το 10-80% ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά, ενώ με AC 22 kW η πλήρης φόρτιση διαρκεί 5,5 ώρες. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να διασχίσουν νερά βάθους έως 450 mm, χαρακτηριστικό συνήθως των SUV.

Πλαίσιο & Ανάρτηση

Το Zeekr 001 έχει ήδη καταρρίψει τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ Guinness για ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ταχύτερης πλαγιολίσθησης και σλάλομ. Το πλαίσιο διαθέτει διπλά ψαλίδια εμπρός και Integral Link πίσω, ενώ η έκδοση Privilege προσφέρει ενεργή αερανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και δυνατότητα ρύθμισης ύψους έως 83 mm. Οι υδραυλικοί σύνδεσμοι εξασφαλίζουν υψηλή άνεση και μειώνουν τους κραδασμούς.

Ψυχαγωγία & Συνδεσιμότητα

Η καμπίνα είναι πλήρως ψηφιακή, με πίνακα οργάνων 8,8”, head-up display 14,7” και κεντρική οθόνη αφής 15,4”. Στην έκδοση Privilege προστίθεται οθόνη 5,7” πίσω. Ο εικονικός βοηθός κατανοεί φυσικές φωνητικές εντολές και διαθέτει λειτουργία εκμάθησης.

Η πλατφόρμα βασίζεται σε δύο επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon 8155, με 16 GB μνήμης, 128 GB αποθήκευσης και συνδεσιμότητα 5G. Οι ενημερώσεις OTA διατηρούν το σύστημα πάντα επίκαιρο, ενώ το ZEEKR App Store (σε συνεργασία με Harman Ignite/Samsung) προσφέρει εφαρμογές για μουσική, βίντεο, παιχνίδια, πλοήγηση, πρόβλεψη καιρού και σημεία στάθμευσης. Η εφαρμογή ZEEKR Connected Mobile επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο κλειδώματος/ξεκλειδώματος, κλιματισμού, φωτισμού, παραθύρων, φόρτισης και ενημερώσεων συντήρησης.

Ασφάλεια & Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού

Η αρχιτεκτονική SEA της Geely προσφέρει κορυφαία προστασία, με κλωβό ασφαλείας επιβατών, επτά αερόσακους και 21 συστήματα ADAS. Το αμάξωμα συνδυάζει ατσάλι υπερυψηλής αντοχής και αλουμίνιο, ενώ οι 28 αισθητήρες (ραντάρ, κάμερες, υπερηχητικά) εξασφαλίζουν πλήρη εποπτεία περιβάλλοντος.

Μεταξύ των συστημάτων περιλαμβάνονται:

Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης εμπρός/πίσω

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Υποβοήθηση ελιγμών έκτακτης ανάγκης

Ειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας εμπρός/πίσω

Προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας

Το Highway Assist System επεκτείνει το Adaptive Cruise Control με λειτουργίες όπως αυτόματη αλλαγή λωρίδας. Το Falcon Eye Vidar (7 κάμερες 8 MP και ραντάρ 250 m) και το Mobileye EyeQ5H με διπλό επεξεργαστή (20 φορές ισχυρότερο από την προηγούμενη γενιά) εξασφαλίζουν προηγμένη αντίληψη περιβάλλοντος και δυνατότητες μελλοντικών αναβαθμίσεων.

Το Νέο Αμιγώς Ηλεκτρικό Zeekr X

Σχεδίαση

Το ολοκαίνουργιο Zeekr X αποτελεί το νέο compact premium SUV της μάρκας, σχεδιασμένο με γνώμονα τη ζωή στην πόλη αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης εκτός αυτής. Απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν κομψότητα, καινοτομία και περιπέτεια στην καθημερινότητά τους. Η αισθητική του συνδυάζει καθαρές γραμμές με δυναμικές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα τολμηρό αλλά ταυτόχρονα διαχρονικό. Οι αναλογίες του, εμπνευσμένες από τη «χρυσή τομή» που καθορίζει την αρμονία στην αρχιτεκτονική και τον βιομηχανικό σχεδιασμό, του προσδίδουν άψογη ισορροπία και στιβαρή παρουσία στον δρόμο.

Με μήκος 4.432 mm, ύψος 1.566 mm και μεταξόνιο 2.750 mm, το Zeekr X διαθέτει ιδανικές διαστάσεις για την αστική καθημερινότητα, ενώ η σχεδίασή του εντυπωσιάζει με κάθε λεπτομέρεια:

Πόρτες χωρίς πλαίσιο και καθρέπτες αντίστοιχης σχεδίασης μειώνουν την αντίσταση του αέρα.

Αναδιπλούμενες χειρολαβές ενισχύουν την αεροδυναμική καθαρότητα.

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας μόλις 0,28 Cd συμβάλλει τόσο στην αυξημένη αυτονομία όσο και στη βελτιωμένη ηχομόνωση της καμπίνας.

Σύστημα Κίνησης

Όπως και το εμβληματικό Zeekr 001, το Zeekr X ενσωματώνει αιχμή τεχνολογίας σε ηλεκτροκίνηση και ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις και άνεση χωρίς συμβιβασμούς. Η μπαταρία 69 kWh Λιθίου-Ιόντων της CATL, με κυψέλες NMC, εξασφαλίζει υψηλή πυκνότητα ενέργειας και μακροχρόνια αξιοπιστία. Η έκδοση Long Range με κινητήρα 200 kW (272 hp) και ροπή 343 Nm, προσφέρει επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,6’’ και αυτονομία έως 446 km (WLTP). Στην έκδοση Privilege, η προσθήκη δεύτερου ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα ανεβάζει τη συνδυαστική ισχύ στα 315 kW (428 hp) και τη ροπή στα 543 Nm, προσφέροντας τετρακίνηση, ιδανική κατανομή δύναμης και εκρηκτική επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 3,8’’. Το σύστημα εναλλάσσει αυτόματα τετρακίνηση και πισωκίνητη λειτουργία σε 0,4’’, μεγιστοποιώντας την απόδοση και την αυτονομία έως 425 km (WLTP).

Η ενσωματωμένη αντλία θερμότητας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά τους ψυχρούς μήνες, ενώ η ταχυφόρτιση DC 150 kW επιτρέπει αναπλήρωση 10–80% σε λιγότερο από 30 λεπτά. Με ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW, μια πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου τέσσερις ώρες.

Πλαίσιο & Ανάρτηση

Η ευέλικτη πλατφόρμα SEA της Geely, στην οποία βασίζεται το Zeekr X, προσφέρει εξαιρετική ακαμψία και οδηγική ισορροπία. Μπροστά χρησιμοποιούνται γόνατα MacPherson, ενώ πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων με υδραυλικούς συνδέσμους που βελτιώνουν την άνεση και μειώνουν τους κραδασμούς.

Το Zeekr Traction Control System (ZTCS) εγγυάται κορυφαία πρόσφυση ακόμη και σε χιόνι ή πάγο, είναι δέκα φορές ταχύτερο από τα συμβατικά συστήματα, καθώς ελέγχει την ολίσθηση απευθείας από τον ηλεκτροκινητήρα και όχι μέσω αισθητήρων τροχών.

Infotainment & Συνδεσιμότητα

Το εσωτερικό του Zeekr X λειτουργεί ως ψηφιακός κόμβος εμπειριών. Ο πίνακας οργάνων HD 8,8”, η οθόνη αφής 14,6” και το AR Head-Up Display 24,3” συνεργάζονται για να παρέχουν πληροφορίες με τρόπο άμεσο και διαισθητικό.

Το AR-HUD προβάλλει οδηγίες πλοήγησης ή προειδοποιήσεις ADAS απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, αυξάνοντας την ασφάλεια και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, το πανοραμικό σύστημα κάμερας 360° HD προσφέρει πλήρη ορατότητα γύρω από το όχημα, ιδανικό για στενούς χώρους στάθμευσης και πολύβουες πόλεις.

Οι ρυθμίσεις για απόκριση γκαζιού, αναγεννητική πέδηση και τιμόνι προσαρμόζονται εύκολα μέσω της κεντρικής οθόνης, ενώ το ηχοσύστημα Yamaha με 13 ηχεία προσφέρει ήχο επιπέδου κινηματογράφου.

Ασφάλεια & Υποβοήθηση Οδηγού

Η ακαμψία του αμαξώματος βασίζεται σε χάλυβα υψηλής αντοχής (73%) και προηγμένα σύνθετα υλικά. Η οροφή αντέχει πίεση εννέα τόνων, ενώ οι πλευρικές δοκοί πολλαπλών στρωμάτων αντέχουν δυνάμεις έως 636 kN, προστατεύοντας αποτελεσματικά επιβάτες και μπαταρία. Το Zeekr X διαθέτει επτά αερόσακους τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένους να προσφέρουν μέγιστη κάλυψη και παρατεταμένη προστασία έως και έξι δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή τους.

Η λίστα των συστημάτων ADAS είναι εκτενής:

Adaptive Cruise Control & Highway Assist

Front/Rear Collision Mitigation Support

Lane Keep & Evasive Maneuver Assist

Cross Traffic Alert εμπρός/πίσω

Door Open Warning

Όλα συνδυάζονται για να προσφέρουν στον οδηγό ένα επίπεδο ασφάλειας και υποστήριξης που συναντάται μόνο σε κορυφαίες premium μάρκες.

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό Zeekr 7X

Σχεδίαση και Χώροι

Το Zeekr 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X, αποκαλύπτει τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Οι λεπτοί Matrix LED προβολείς και η ενιαία LED γραμμή πίσω δημιουργούν ένα κομψό και δυναμικό παρουσιαστικό. Με μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm και ζάντες έως 21”, συνδυάζει στιβαρή αισθητική με αυτοπεποίθηση. Η πρακτικότητα δεν υστερεί: το πορτμπαγκάζ προσφέρει 539 λίτρα, ενώ ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) φτάνει τα 66 λίτρα. Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια και η άνεση συνδυάζονται με προηγμένες τεχνολογίες, όπως ηλεκτρικά ανοίγματα πόρτας, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (Comfort Pack στην έκδοση Performance AWD), προσφέροντας μοναδική οδηγική εμπειρία.

Τεχνολογία και Ψηφιακό Cockpit

Το ψηφιακό περιβάλλον του Zeekr 7X υποστηρίζεται από τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295 και το νέο HMI τρίτης γενιάς, προσφέροντας άμεση, καθηλωτική εμπειρία χρήστη. Η ταχύτατη οθόνη αφής 16” και το προαιρετικό AR head-up display 36,2” εμφανίζουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Η τεχνολογία φωνητικού ελέγχου ZeekrGPT επιτρέπει τη διαχείριση κλιματισμού ή πλοήγησης με φωνητικές εντολές. Η εφαρμογή Zeekr Places παρέχει πληροφορίες για σημεία φόρτισης, εστιατόρια ή προσφορές με βάση την τοποθεσία.

Με 11 κάμερες και ραντάρ, το Zeekr 7X προσφέρει πλήρη suite συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως:

Adaptive Cruise Control

3D Digital Surround View

Προειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας εμπρός/πίσω

Αυτόματο Park Assist

Ανίχνευση πεζών και αντικειμένων με απεικόνιση AR-HUD

Όλα τα συστήματα ενημερώνονται συνεχώς μέσω over-the-air (OTA)

αναβαθμίσεων.

Ηλεκτρικές Επιδόσεις

Οι εκδόσεις Core και Long Range φέρουν κινητήρα πίσω άξονα ισχύος 310 kW (421 PS) και ροπής 440 Nm, προσφέροντας αυτονομία 480 km και 615 km αντίστοιχα. Η κορυφαία έκδοση Performance AWD, με δύο κινητήρες, αποδίδει 475 kW (646 PS) και ροπή 710 Nm, επιταχύνοντας από 0–100 km/h σε μόλις 3,8 δευτ.. Διαθέτει off-road mode και προαιρετική αερανάρτηση με δυνατότητα ανύψωσης +45 mm, έτοιμη για κάθε οδική πρόκληση.

Φόρτιση και Μπαταρίες

Η αρχιτεκτονική 800V βελτιώνει την απόδοση και μειώνει το βάρος, υποστηρίζοντας ταχύτατη φόρτιση έως 480 kW DC. Οι διαθέσιμες επιλογές μπαταριών είναι:

Core: 75 kWh LFP (Golden Battery)

Long Range / Performance: 100 kWh NMC υψηλής ενεργειακής πυκνότητας

Με AC 22 kW, η πλήρης φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5–5,5 ώρες, ενώ με DC 360 kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί μόλις 13 λεπτά για το Core και 16 λεπτά για τις εκδόσεις Long Range/Performance.