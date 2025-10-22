Επαναστατικό κινητήρα ετοιμάζει η Ferrari - Τι αποκαλύπτουν ξένα δημοσιεύματα

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του PlanetF1.com, η Ferrari ετοιμάζει έναν «επαναστατικό» κινητήρα για τη νέα εποχή της Formula 1 που θα ξεκινήσει το 2026, με ένα «άκρως απόρρητο σύστημα εισαγωγής αέρα» να βρίσκεται στο επίκεντρο της εξέλιξης.

Οι επερχόμενοι κανονισμοί του 2026 αποτελούν τη μεγαλύτερη τεχνική αλλαγή που έχει ζήσει ποτέ η Formula 1, αφού θα αλλάξουν ταυτόχρονα τα πλαίσια των κινητήρων και των σασί. Από τότε, η Ferrari έχει ρίξει όλο το βάρος της στο πρότζεκτ του νέου κινητήρα, προσπαθώντας να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην απόδοση, την αξιοπιστία και την υβριδική τεχνολογία που θα καλύπτει το 50% της ισχύος. Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν επίσης τη χρήση πλήρως βιώσιμων καυσίμων και ενεργής αεροδυναμικής, που αλλάζουν ριζικά τη φιλοσοφία σχεδίασης κάθε μονοθεσίου.

Στο grid του 2026 θα υπάρχουν πέντε κατασκευαστές κινητήρων: Ferrari, Mercedes, Honda (η οποία επιστρέφει επισήμως με την Aston Martin), καθώς και οι Red Bull Powertrains–Ford και Audi F1, που κάνουν ντεμπούτο στη Formula 1. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Mercedes βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό, έχοντας προβάδισμα στην εξέλιξη του νέου κινητήρα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι θεωρούν πως η ομάδα του Brackley θα επιστρέψει σε ρόλο πρωταγωνιστή, όπως έκανε μετά το 2014, όταν με τις τότε αλλαγές στους κανονισμούς εγκαινίασε μια εποχή κυριαρχίας με οκτώ συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών και επτά οδηγών με τους Χάμιλτον και Ρόσμπεργκ.

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πλέον φορά τα κόκκινα της Ferrari, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ανέβει στο βάθρο τη φετινή χρονιά, όμως το ρεπορτάζ του PlanetF1.com αναφέρει πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες το 2026. Η ομάδα του Μαρανέλο φαίνεται να έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με τον νέο κινητήρα, που θα διαθέτει νέα κεφαλή κυλίνδρων από κράμα αλουμινίου και καινοτόμο σύστημα εισαγωγής αέρα, σχεδίασης που παραμένει «επτασφράγιστο μυστικό».

Η ιδέα αυτή αντικατέστησε ένα προηγούμενο κόνσεπτ του αποχωρούντος επικεφαλής εξέλιξης κινητήρων, Βολφ Ζίμερμαν, ο οποίος είχε προτείνει μια «εξαιρετικά πρωτοποριακή» κεφαλή από ατσάλι. Η λύση αυτή, ωστόσο, εγκαταλείφθηκε λόγω θεμάτων αξιοπιστίας. Ο Ζίμερμαν, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ που επικαλείται το PlanetF1.com, αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ferrari μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του πάνω στον κινητήρα του 2026, με επόμενο σταθμό την Audi F1, όπου πιθανότατα θα τον ακολουθήσει και ο αναπληρωτής του, Λαρς Σμιντ. Την ηγεσία του τμήματος κινητήρων της Ferrari θα αναλάβει ο Eνρίκο Γκαλτιέρι.

Η αλλαγή σχεδίου και οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη της κεφαλής φαίνεται να έχουν αφήσει τη Ferrari λίγο πίσω σε σχέση με τη Mercedes, ενώ και η Honda, που επιστρέφει επίσημα στη Formula 1, έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο. Μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει γνωστό ότι όλοι οι κατασκευαστές κινητήρων, πλην ενός, που θεωρείται ότι είναι η Mercedes, αντιμετωπίζουν σοβαρές τεχνικές δυσκολίες στη διαδικασία ανάπτυξης των νέων μονάδων ισχύος. Δύο από αυτούς φέρονται να βρίσκονται «πολύ πίσω» από τον ρυθμό, ενώ ένας τρίτος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με χαμηλή απόδοση λόγω διαφορετικής επιλογής καυσίμου, καθώς προτίμησε άλλο είδος βιοκαυσίμου αντί για συνθετικό, που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι.

Ο επικεφαλής της Red Bull Powertrains, Λορέν Μεκίς, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι θα ήταν «ανόητο» να πιστέψει κανείς πως η ομάδα του θα μπορέσει να σταθεί από την πρώτη στιγμή απέναντι σε Ferrari και Mercedes. Η δήλωσή του ήρθε λίγο καιρό μετά από εκείνη του προκατόχου του, Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος είχε σχολιάσει πως θα ήταν «ντροπή» για τους καθιερωμένους κατασκευαστές αν η Red Bull Powertrains–Ford καταφέρει να παρουσιάσει έναν πιο ισχυρό κινητήρα από τη νέα σεζόν.

Η Ferrari δείχνει αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα στην τύχη. Με τη νέα γενιά κινητήρων να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της εποχής, οι μηχανικοί του Μαρανέλο εργάζονται με απόλυτη μυστικότητα, προσπαθώντας να επαναφέρουν τη Scuderia στην κορυφή της Formula 1, εκεί όπου ανήκει.