Νέο ρεκόρ στο Nürburgring - Δεν είναι κανένα από τα supercars που ξέρεις (pics)

Το ταχύτερο ηλεκτρικό supercar στον κόσμο κατεβαίνει κάτω από τα 7 λεπτά στην “Πράσινη Κόλαση”.

Το YANGWANG U9 Xtreme, το κορυφαίο ηλεκτρικό supercar της πολυτελούς θυγατρικής της BYD, συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λίγες εβδομάδες μετά το παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας των 496,22 χλμ./ώρα στο ATP Papenburg, ήρθε ένα ακόμη επίτευγμα: νέο ρεκόρ γύρου στο Nürburgring Nordschleife, την πιο απαιτητική πίστα στον κόσμο.

Στις 22 Αυγούστου 2025, το U9 Xtreme ολοκλήρωσε τον γύρο των 20,832 χιλιομέτρων της θρυλικής πίστας σε 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα, χρόνος πέντε δευτερόλεπτα ταχύτερος από το προηγούμενο ρεκόρ ηλεκτρικού supercar. Έτσι έγινε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία που “κατεβαίνει” το όριο των επτά λεπτών στο Nürburgring.

Ο οδηγός του ρεκόρ, Moritz Kranz, Γερμανός αγωνιζόμενος με εμπειρία άνω των 10.000 γύρων στη Nordschleife, δήλωσε μετά την προσπάθεια:

«Το Nürburgring είναι η πιο απαιτητική πίστα στον κόσμο και ο χρόνος που πετύχαμε αποδεικνύει τις εξαιρετικές ικανότητες εξέλιξης της BYD και της YANGWANG. Χωρίς την προσπάθειά τους να εξισορροπήσουν τη δύναμη της ηλεκτρικής πλατφόρμας με τη ρύθμιση πλαισίου και ανάρτησης, αυτός ο χρόνος δεν θα ήταν εφικτός».

Το U9 Xtreme βασίζεται στην πρώτη πλατφόρμα μαζικής παραγωγής υπερυψηλής τάσης 1200V παγκοσμίως και κινείται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες των 30.000 σ.α.λ. ο καθένας, αποδίδοντας συνδυαστικά πάνω από 3.000 ίππους (PS). Με αναλογία ισχύος 1.217 PS/τόνο, θέτει νέα παγκόσμια στάνταρ επιδόσεων και επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως το ισχυρότερο ηλεκτρικό supercar στον πλανήτη.

Η YANGWANG χρησιμοποίησε την πλατφόρμα e⁴ και το προηγμένο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-X, ενώ για πρώτη φορά ενσωμάτωσε την τεχνολογία “body-attitude control”, που εξισορροπεί τέλεια την αεροδυναμική σταθερότητα, την ταχύτητα και τη συμπεριφορά στις στροφές.

Ένα αγωνιστικό έργο τέχνης

Για να κατακτήσει τη διαβόητη «Πράσινη Κόλαση» με τις τεράστιες υψομετρικές διαφορές και τις 73 στροφές, το U9 Xtreme διαθέτει νέο σύστημα ψύξης, φρένα από τιτάνιο και κεραμικά υλικά, ενισχυμένο πλαίσιο από ανθρακονήματα, καθώς και semi-slick ελαστικά GitiSport e·GTR² PRO που αναπτύχθηκαν ειδικά για το μοντέλο σε συνεργασία με τη Giti.

Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογικών λύσεων επιτρέπει στο supercar να διαπρέπει τόσο σε πίστες ταχύτητας, όπως το Papenburg, όσο και στο σκληρότερο τεστ αντοχής του πλανήτη, το Nürburgring Nordschleife.

Το YANGWANG U9 Xtreme θα παραχθεί σε μόλις 30 μονάδες παγκοσμίως. Το όνομα “Xtreme” προέρχεται από τη λέξη Extreme («ακραίο», «απόλυτο»), ενώ το γράμμα X συμβολίζει το «άγνωστο», αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία της YANGWANG: να εξερευνά τα όρια της τεχνολογίας και της ταχύτητας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό supercar που επαναπροσδιορίζει τα όρια της μηχανοκίνησης, ένα σύμβολο για το πού μπορεί να φτάσει η καινοτομία όταν η φιλοδοξία δεν έχει φρένα.