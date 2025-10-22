Το SUV με κατανάλωση 5,4 λίτρα και αυτονομία πάνω από 1.000 χιλιόμετρα (pics)

Η νέα γενιά του Nissan Qashqai e-POWER επιβεβαιώνει τη φήμη του ως το πιο εξελιγμένο υβριδικό της κατηγορίας του, πετυχαίνοντας κατανάλωση μόλις 5,4 λίτρα/100 χλμ. στο ADAC Ecotest, τη γνωστή δοκιμή της γερμανικής ένωσης καταναλωτών.

Η μέτρηση αυτή αντιστοιχεί σε μείωση κατανάλωσης περίπου 15% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και τοποθετεί το Qashqai e-POWER στην κορυφή της κατηγορίας του σε ό,τι αφορά την απόδοση και την οικονομία καυσίμου.

Η διαδικασία του ADAC Ecotest συνδυάζει εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες οδήγησης, προσφέροντας μια ρεαλιστική εικόνα της απόδοσης κάθε μοντέλου.

Το ανανεωμένο σύστημα e-POWER της Nissan βασίζεται σε νέο βενζινοκινητήρα εσωτερικής καύσης με πλήθος τεχνικών αναβαθμίσεων που βελτιώνουν την απόδοση και μειώνουν την κατανάλωση, ειδικά στις υψηλές ταχύτητες των ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων (έως 130 χλμ./ώρα). Η βελτίωση αυτή μεταφράζεται σε 12% χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, από 116 σε 102 γρ./χλμ. (WLTP), προσφέροντας στο νέο Qashqai e-POWER τέσσερα αστέρια στη συνολική αξιολόγηση του Ecotest.

Αυτονομία που ξεπερνά ακόμη και diesel

Η κατανάλωση 5,4 λ./100 χλμ., σε συνδυασμό με τη δεξαμενή των 55 λίτρων, προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία έως 1.018 χλμ., δηλαδή 145 χλμ. περισσότερα ανά πλήρη ανεφοδιασμό, ενώ σύμφωνα με το πρότυπο WLTP η θεωρητική αυτονομία φτάνει τα 1.222 χλμ., νούμερα που ξεπερνούν ακόμη και μοντέλα πετρελαίου.

Η ADAC επισημαίνει επίσης ότι το νέο Qashqai e-POWER προσφέρει αισθητά πιο αθόρυβη λειτουργία, με τη στάθμη θορύβου στα 130 χλμ./ώρα να έχει μειωθεί κατά 5,6 dB, επίπεδο που προσεγγίζει αυτό πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων. Η ησυχία συνδυάζεται με χαμηλότερο κόστος χρήσης, καθώς τα διαστήματα συντήρησης αυξήθηκαν από 15.000 σε 20.000 χλμ.

Η αίσθηση ηλεκτρικού χωρίς πρίζα

Σε αντίθεση με τα κλασικά υβριδικά, το Qashqai e-POWER κινεί τους τροχούς αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια παραγωγής ρεύματος, το οποίο τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα που κινεί το αυτοκίνητο. Έτσι, ο οδηγός απολαμβάνει άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Το νέο σύστημα μετάδοσης e-POWER 5-σε-1 ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια, μετατροπέα, ενισχυτή και μειωτή σε έναν νέο turbo κινητήρα 1,5 λίτρου, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνολογία STARC της Nissan. Η καινοτόμος αυτή τεχνολογία αυξάνει τη θερμική απόδοση στο 42%, βελτιώνοντας την καύση και εξασφαλίζοντας πιο αθόρυβη και αποδοτική λειτουργία.

Το ανανεωμένο Qashqai φέρνει επίσης τη Google built-in τεχνολογία με Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ προσφέρει φωνητικές εντολές, πρόσβαση σε εφαρμογές, ενημερώσεις καιρού και τη νέα λειτουργία Nissan Trip Stories, που επιτρέπει στους οδηγούς να αποθηκεύουν και να μοιράζονται τις διαδρομές τους μέσω της εφαρμογής NissanConnect Services.

Παράλληλα, τα αναβαθμισμένα ProPILOT συστήματα υποβοήθησης ενισχύουν την ασφάλεια και την ημιαυτόνομη οδήγηση, με πιο ομαλή παρακολούθηση της κυκλοφορίας και αυξημένη επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω από το όχημα.

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας κορυφαία αποδοτικότητα, εξαιρετική αυτονομία και πραγματικά ηλεκτρική αίσθηση οδήγησης χωρίς πρίζα.