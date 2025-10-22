Διάκριση και βραβείο για το smart #5

Το smart #5, το πρώτο premium μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας, απέσπασε ακόμη μία σημαντική διάκριση. Μετά την αναγνώρισή του με το Red Dot Product Design Award, το HMI (Human-Machine Interface) του μοντέλου τιμήθηκε τώρα και με το Red Dot Award for Brands & Communication Design στην κατηγορία «Interface & User Experience Design».

Το HMI του smart #5 ενσαρκώνει τη φιλοσοφία σχεδιασμού της μάρκας «Love, Pure, Unexpected», προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία στις ψηφιακές οθόνες. Το νέο User Interface ενσωματώνει ένα τρισδιάστατο περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από ένα καθαρό, διαισθητικό και ευανάγνωστο «low-poly» στυλ, χαρακτηριστικό της μάρκας smart. Το περιβάλλον χρήστη προσφέρει διαφορετικά θέματα αρχικής οθόνης – Planet, Vehicle, Navigation και Customized Scenario – επιτρέποντας στους χρήστες να εξατομικεύουν το περιεχόμενο των οθονών τους.

Με το smart Operating System, το HMI αναβαθμίζει την αλληλεπίδραση του χρήστη μέσω εκλεπτυσμένων γραφικών, ομαλών μεταβάσεων και εντυπωσιακών κινούμενων εφέ, δημιουργώντας ένα δυναμικό και φουτουριστικό περιβάλλον. Ο προηγμένος επεξεργαστής AMD V2000, σε συνδυασμό με δύο AMOLED οθόνες 13 ιντσών, εξασφαλίζουν μια εξαιρετική εμπειρία χρήσης.

Ο Kai Sieber, επικεφαλής σχεδιασμού smart στο τμήμα Mercedes-Benz Design, δήλωσε:

«Η αναγνώριση αυτή από την επιτροπή του Red Dot αποτελεί πραγματική τιμή. Το HMI του smart #5 επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας αιχμής και premium αισθητικής, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη εμπειρία αλληλεπίδρασης στους πελάτες μας. Μαζί με το προηγούμενο Red Dot Product Design Award, αυτή η διάκριση αναδεικνύει την αριστεία του smart #5 τόσο στον φυσικό σχεδιασμό όσο και στον τρόπο που συνδέεται με τους επιβάτες του.»

Ένα ευφυώς σχεδιασμένο cockpit που εμπνέει

Η ασφάλεια και η άνεση ενισχύονται από την ενσωματωμένη τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στην οθόνη head-up 25,6 ιντσών, η οποία προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες του δρόμου, την καθοδήγηση λωρίδων και άλλες κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Οι σύγχρονες λειτουργίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο την οδηγική εμπειρία. Η βελτιωμένη φωνητική υποβοήθηση με τεχνητή νοημοσύνη παρέχει καθοδήγηση και δυνατότητα χειρισμού πολλών λειτουργιών του οχήματος χωρίς χέρια.

Ως το πρώτο premium μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας, το smart #5 έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση – κερδίζοντας το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award και την αξιολόγηση πέντε αστέρων ασφάλειας από τον Euro NCAP.

Αυτό υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της smart να προσφέρει σταθερά κορυφαίο σχεδιασμό, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και εξαιρετικές εμπειρίες χρήσης σε ολόκληρη τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της μοντέλων.