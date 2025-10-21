Οδήγησε το νέο Puma Gen E και επωφελήσου από αποκλειστικά προνόμια

Ζήστε μια απαράμιλλη εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης με το Ford Puma Gen-E και επωφεληθείτε από τις μοναδικές προσφορές κατά τη διάρκεια των Ford Puma Gen-E Days

Με τα Ford Puma Gen-E Days να έχουν ήδη ξεκινήσει, κλείστε τώρα το δικό σας test drive στο δίκτυο Επίσημο Εμπόρων Ford

Ενημερωθείτε για το Ford Power Promise και τις μοναδικές παροχές και προνόμια που συνοδεύουν την αγορά του νέου Ford Puma Gen-E

Με τα εγκαίνια των Ford Puma Gen-E Days μια νέα εμπειρία ηλεκτροκίνησης έρχεται τώρα σε όλους μέσω του δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Ford σε όλη την Ελλάδα. Χάρη στην νέα αυτή δράση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σήμερα να ανακαλύψουν τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. σε συνδυασμό με τις απαράμιλλες δυνατότητες του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford με τρόπο απλό, άμεσο και ανταποδοτικό.

Κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής αυτής δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον Επίσημο Έμπορο Ford που επιθυμούν, να προγραμματίσουν το δικό τους «ηλεκτρικό» test drive και στη συνέχεια να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικά προνόμια, ακολουθώντας τρία πολύ απλά βήματα.

Βήμα 1ο: Κλείστε το «ηλεκτρικό» σας test drive

Από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου σας, προγραμματίστε εύκολα και με απλά βήματα το δικό σας test drive με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E επιλέγοντας την ημέρα, την ώρα και τον Επίσημο Έμπορο Ford που σας εξυπηρετεί. Με λίγα μόνο κλικ, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού σας τηλεφώνου. Ζητήστε τώρα το δικό σας test drive πατώντας εδώ.

Βήμα 2ο: Ζήστε την ηλεκτρική εμπειρία με το νέο Ford Puma Gen-E

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford όλοι θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν και να βιώσουν όλα όσα κάνουν το νέο Ford Puma Gen-E να ξεχωρίζει, όπως είναι για παράδειγμα η άμεση αίσθησης επιτάχυνσης και ροπής που προσφέρει ο προηγμένος ηλεκτροκινητήρας του, αλλά και η κορυφαία οδική συμπεριφορά και το εξελιγμένο σπορ DNA του.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απολαύσουν την απόλυτη ησυχία που επικρατεί στην εξαιρετικά ποιοτική καμπίνα, η οποία αναδεικνύει συγχρόνως τον άνετο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα του οχήματος, αλλά και την απαράμιλλη οικονομία και την πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, ο κορυφαίος στην κατηγορία χώρος αποσκευών χωρητικότητας 574 λίτρων - χάρη στο καινοτόμο και μοναδικό GigaBox, είναι ιδανικός κάθε δραστηριότητα.

Βήμα 3ο: Επωφεληθείτε των μοναδικών προνομίων Ford

Με την ολοκλήρωση του test drive, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πολλαπλά προνόμια αγοράς* και χρηματοδότησης που αφορούν την απόκτηση του κορυφαίου Ford Puma Gen-E, αλλά και τις παροχές του καινοτόμου προγράμματος Ford Power Promise που καθιστά την εμπειρία ιδιοκτησίας, οδήγησης και χρήσης κάθε ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας, ακόμα πιο άνετη και ασφαλή.

Επισκεφτείτε σήμερα το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford, πραγματοποιείστε το δικό σας test drive και επωφεληθείτε των μοναδικών προνομίων που συνοδεύουν τη μοναδική δράση Ford Puma Gen-E Days.

Μάθετε περισσότερα εδώ: Ford Puma Gen-E Days. Οδήγησε και κέρδισε | Ford GR

Δείτε το Puma Gen-E εδώ: Νέο Ford Puma Gen-E ® | Αμιγώς ηλεκτρικό SUV | Ford GR